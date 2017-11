Aruba Bank Lady Tigers ta gana Tanki Leendert Girls den un tremendo partido 

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder a continua riba veld na Pos Chiquito. Diasabra ultimo e dos equiponan aki a topa otro pa di dos biaha den dos dia. Diabierna Aruba Bank Lady Tigers a pasa relativamente facil riba Tanki Leendert Girls. Pero diasabra Tanki Leendert Girls a bin cu otro idea. Un bunita wega porcierto unda un cuadrangular crucial cu dos coredor na base di e “star” di Aruba esta Riangela Flanegin momento cu Aruba Bank tabata perdiendo 4-3 ta impuha 3 careda cu un homerun leeuw den center left pa bolter e score hasie 6-4. Finalmente Tanki Leendert Girls ta pone precion riba Aruba Bank y ta score 1 careda mas pero ta keda cortico perdiendo 6-5. Nikkalela Jacobs ta inicia e wega como pitcher habrido y ta ricibi relevo di Rudlyn Ras den di dos inning. Lissandra Geerman ta releva Rudlyn Ras den di 3 entrada pero finalmente Rulyn Ras ta regresa pa “save” e wega poniendo asina tambe e victoria riba su nomber. Tanki Leendert Girls ta inicia wega cu Elianne “Kira” Kock sobrina di famoso pelotero Estefano Croes. Mester bisa cu e hoben aki tin hopi talento y a lansa un tremendo partido. Mas wega nan haña pa tira mas lihe nan lo desaroya. Elianne Kock ta keda poco cortico y ta resulta pitcher perdedor. ASB ta mirando un rising star na caminda. Aruba Bank 6 careda, 7 hit, 1 error. Tanki Leendert Girls 5 careda, 4 hit, 2 error. Mihor bateadornan pa Aruba Bank Lady Tigers ta Nikkaela Jacobs di 3-2, Emmaritza Kelly 2-2, Yolaisha Ridderstap 2-1 y Jennifer Chirino di 3-1. Pa Tanki Leendert Girls a destaca na plato Frangeline Danies 1-1, Emileen Kock 2-1, Franzine Flanegin 3-1 y Elainne Kock di 4-1. Weganan femenino lo continua diabierna awor 17 di november cuminsando pa 7pm “sharp” riba veld na Pos Chiquito. Diasabra 18 di november 7pm na Pos Chiquito lo start mesora cu playoff final Femnino AA den un seire di best out of 5 entre number 1 y number 2. Softball Femenino drentando su recta final.