Awe merdia, Aruba Bank a anuncia oficialmente e programa di su Conferencia di Innovacion 2025, “Inspiring the Future”, un evento inspirador cu ta marca un siglo di progreso y ta mira cu confianza pa un futuro yen di posibilidad.

Durante un conferencia di prensa, Tamara Waldron, Regional Manager Branding & Marketing di Aruba Bank a habri e conferencia cu un mensahe inspirativo, “Innovacion no ta solamente tecnologia, bisa eta un manera di pensa, un manera di traha y un manera di sirbi nos clientenan.

Sr. Rob de Ridder, Managing Director & Chairman di e Management Board di Aruba Bank, a revela e tema di e evento: “Innovate Aruba: Inspiring the Future – A Century of Progress with Aruba Bank.” E a enfatisa cu e conferencia ta un plataforma pa conecta idea grandi cu accion, un refleho di e spirito di progreso cu Aruba Bank a tene durante 100 aña.

Nigel Wix, Regional Manager di IT Innovation & Technology na Aruba Bank, a comparti con Aruba Bank ta usa tecnologia, AI y “digital transformation” pa crea un experienca pa e cliente mas facil y eficiente. “Nos ta kere cu innovacion ta cuminsa cu cultura, cu un deseo pa sigui pensa diferente, y pa crea solucion cu ta duna balor real,” Nigel a comparti.

Bruce Harms, Fundador di Full Stack Vision Foundation, a sigui cu e lansamento di e “Youth Coding Workshop”, un programa cu ta inspira nos muchanan di Aruba pa descubri nan talento den tecnologia. E tayer lo ta parti di e conferencia, y lo duna oportunidad pa e generacion nobo pa crea, pensa critico y innova. “Si nos duna e mucha e “tools”, nan lo crea un futuro cu nos por ta orguyoso di dje,” Bruce a expresa.

Un Evento pa Inspira, Innova y Conecta

E Conferencia di Innovacion di Aruba Bank lo tuma lugar diasabra, 8 di november 2025 na Renaissance Convention Center, for di 9:00 AM te 2:00 PM, bou di e guia di Rosabelle Illes como Maestro di Ceremonia.

E programa lo uni lidernan internacional y local, incluso Dr. Edward Cheung (Ingeniero Arubiano na NASA), Jairzinno Henriquez (Google Developer Group), y Haime Croeze (Digital Natives of Aruba Foundation). Nan lo comparti inspiracion riba tecnologia, AI, y e futuro di un Aruba digital.

Ademas di tur esaki Aruba Bank ta lansa un “Youth Coding Workshop” gratis pa muchanan di edad 15–17, dirigi pa Bruce Harms. E tayer lo duna oportunidad pa experimenta cu “coding, AI, y innovation thinking” den un ambiente divertido y educativo.

Locual por spera:

• Inspiracion di innovadornan di NASA, Google y Aruba

• Panelnan y keynote presentacion riba AI, tecnologia y futuro sostenibel

• Networking cu lidernan y pioneronan di cambio

• Sesionnan exsklusivo, Q&A y workshop pa e muchanan

Pa mas informacion y programa completo y pa regsitra pa e “Youth Coding Workshop” y conferencia por bishita nos pagina aki: https://www.arubabank.com/innovation-conference 2025

Un Vision pa Futuro

Cu e lema “Inspiring the Future,” Aruba Bank ta commemora un siglo di progreso y ta reafirma su compromiso pa sigui inverti den innovacion, educacion y comunidad. E conferencia lo ta un dia di inspiracion, conexion y idea cu por cambia e futuro di Aruba.