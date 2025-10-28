Como parti di su “Legacy Project” en conexion cu celebracion di 100 aña, Aruba Bank a anuncia cu e ta duna un donacion di AWG 100,000 na Stichting Casa Cuna Progreso (SCCP) pa yuda cu e compra di un bus nobo di 15 asiento.

E donacion aki ta un simbolo di e compromiso continuo di Aruba Bank cu bienestar di comunidad y desaroyo na Aruba.

Stichting Casa Cuna Progreso ta ofrece cuido, orientacion y proteccion na algun di e miembronan mas vulnerabel di nos comunidad, baby, mucha chikito, mama hoben y nan yiu. Transporte confiabel ta esencial pa nan operacion di dia pa dia, pa yega na scol, cuido medico, programa social y actividad recreativo.

Cu e donacion di Aruba Bank, e organisacion lo por cumpra un bus moderno, sigur cu ta permiti nan trahado y residente mas mobilidad y accesso na cuido y educacion.

Sra. Sharon Fränkel, Managing Director di Aruba Bank, a comparti: “Nos 100 aña ta un momento pa refleccion y gratitud. A traves di nos “Legacy Project”, nos ta laga un impacto real y duradero. Nos ta honra pa yuda Casa Cuna Progreso cu un vehiculo cu lo sirbi e mucha y mama cu nan ta cuida cu tanto dedicacion.”

E bus lo yuda cu transporte pa scol, salida deportivo y recreativo, cita di medico y terapia, y programa di reintegracion social.