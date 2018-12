Aruba Bank activo durante di e Hour of Code mundial

Aruba Bank a uni na “Hour of Code”, asina formando parti di e iniciativa internacional aki cu ta atrae mas di 1 miyon di mucha rond mundo durante full e siman di 3-7 di December. Aruba Bank a organisa un evento di “Hour of Code” pa un total di 50 studiante di Pius X Basis School. E mainta aki e muchanan tabata contento di e oportunidad y experiencia cu nan a ricibi di e “Hour of Code”, presenta conhuntamente cu e boluntarionan di Aruba Bank.

E evento di “Hour of Code” ta pa introduci hobennan na e ciencia di “coding” y “programming”. Un team consistiendo di “Developers” den e team di IT di Aruba Bank a forma parti di e mainta aki. E coleganan tambe a haci un “Demo” di un ehempel con un “simple coding” por soluciona un problema of haci e proceso mas facil of eficiente pa un scenario den banco.

E meta di e iniciativa di Hour of Code ta hopi importante pa mundo henter, mirando cu tecnologia ta forma un parti primordial awendia. Ta importante pa nos den sector priva por yuda nos hobennan cu “skills” of habilidadnan cu lo yudanan ta mas innovativo cu nan por uza den cualkier profesion den futuro.

E programa aki di Hour of Code (available riba Hourofcode.com) ta available y ta diseña pa tur hende desde 4 aña di edad, y e ta available full aña pues no solamente durante e siman of dia di “Hour of Code”.

Cuminsa siña e muchanan na un edad trempan, nan ta crea un fundeshi pa ta mas exitoso na unda cu nan bay den e mundo moderno aki. Aruba Bank ta contento di por a organisa e “hour of code” pa yuda e muchanan sigui desaroya nan mes pa mundo cu ta birando mas tecnologico. Ta gradici maestronan di Pius X School pa a acepta e invitacion di Aruba Bank.

