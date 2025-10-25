Recientemente Ceque College a organisa un sesion educativo pa studiantenan di 3er aña tocante servicionan bancario, e importancia di spaar, y con pa gasta bo placa sabi, duna door di representantenan di Aruba Bank. E sesion tabata tin como meta pa yuda studiante compronde e balor di manehamento di placa y con pa desaroya habito financiero saludabel for di un edad hoben.

Representantenan di Aruba Bank a duna e studiantenan e oportunidad pa participa den discusionnan interactivo, comparti conseho practico tocante cuenta bancario, con pa spaar regularmente y traha un presupuesto. Studiantenan a ser motiva pa pensa constructivo riba nan escogencia financiero y con pa plania pa un futuro sigur.

E sesion tabata parti compromiso continuo di Ceque College cu un bon educacion y un bon preparacion di studiante pa tuma desishon financiero den un forma responsabel ta bai man den man.

Masha danki na e studiante cu a participa y na e maestra cu a organisa e sesion aki.