Aruba Bank ta contento di por ta un sponsor di e celebracion di Dia di Brazil, cu e vibrante Parada di Lanterna y Parada Cultural, cu a tuma lugar durante e fin di siman. E festividadnan colorido y yen di energia a uni e comunidad pa celebra e laso cultural.

Como e banco local pionero di Aruba, nan ta reconoce cu ta importante pa stimula intercambio cultural, cu ta uni e orguyo comunitario. Cu nan sosten pa evento manera Dia di Brazil, nan ta reafirma nan compromiso pa celebra diversidad, fortalece e lasonan comunitario, y contribui na e bida cultural vibrante di Aruba.

Aruba Bank su balornan ta basa riba comunidad, inclusividad y progreso. Nan ta kere cu celebracionnan cultural manera esaki ta mustra e bunitesa di union, y ta inspira alegria, creatividad y conexion entre generacionnan.

Aruba Bank ta felicita di curason e organisadornan, participantenan y henter comunidad pa logra cu e festividadnan di Dia di Brazil di e aña aki tabata un exito real.

E banco ta sigui dedica pa duna sosten na iniciativanan cu ta celebra nan herencia cu ta comparti y ta enrikese e cultura di Aruba.