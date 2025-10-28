Aruba Bank ta contento di por a celebra su 100 aniversario cu un evento special dedica na nos grandinan: Honrando Nos Raiz. E evento a tuma lugar diabierna ultimo na Djiespie’s Place, cu musica, baile y hopi sorpresa caminda nos a honra e pilarnan di nos comunidad.

E evento a reuni tur nos grandinan di tur parti di e isla pa un anochi inolvidabel di celebracion, apreciacion y conexion. E bishitanan a disfruta di musica di DJ Metropolis, presentacionnan di baile di Grupo Curason Jong di Paradera, Dushi Vibezz a pone nos grandinan riba pia combina cu un ambiente caluroso y festivo cu ta refleha e spirito di union y gratitud cu Aruba Bank ta representa.

“Nos celebracion di cien aña no lo por ta completo sin honra e generacionnan cu a construi e base riba cual nos ta sigui crece,” a bisa Sra. Sharon Frankel, Managing Director di Aruba Bank. “Honrando Nos Raiz tabata nos manera di bisa masha danki, pa nan contribucion na e exito di nos isla.”

Mientras cu Aruba Bank ta sigui celebrando su di cien aña, e evento aki ta sirbi como un recordatorio bunita di e importancia di gratitud y conexion, balornan cu ta keda den e centro di tur locual e banco ta haci.