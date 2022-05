Aruba Bank a haci un donacion di diferente caha di pampers y wipes pa asina por yuda mas mama nan soltera den necesidad.atraves di MINA (Mother’s In Need Aruba). E funadacion a organisa un Diaper Drive en conexion cu celebracion di dia dia Mama, y tin como meta pa yuda mam nan soltera y nan yuinan.

Aruba Bank ta invita comunidad pa haci un donacion na e fundacion via Facebook: https://www.facebook.com/MINAUAORG of via: +297 738 3333.

Aruba Bank ta desea tur mama, un feliz dia di Mama.

