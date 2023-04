Durante una conferencia di prensa awe tardi na Aruba Bank, e institucion financiero a anuncia e fechanan di e evento di walk and run mas grandi, patrocina pa un banco, den nos comunidad. E di 17 edicion di e anual “Aruba Bank Walk & Run 2023”a wordo anuncia cu un concepto nobo, enfoca ariba “Be a Better You”, conhuntamente cu partners Subway, y IBiSA. Aruba Bank Walk & Run tey bek 22, 23, 24, y 25 di mei.

E concepto “Be a Better you”, ta enfoca ‘riba cada participante cu cada un dia ta purba mehora su mes, door di pone su propio metanan y haci su maximo esfuerzo pa logra esakinan. Participantenan cu ta preparando pa participa y acumula mas di binti (20) kilometer durante e cuatro (4) dianan. Pensando ‘riba e bienestar di cada ken, e aña aki Aruba Bank lo haci un donacion di cinco (5) florin di cada registracion na RESPALDO pa apoya bienestar mental na Aruba.

Segun Sra. Tamara Waldron, Regional Marketing & Branding Manager, Aruba Bank ta sumamente complaci di patrocina e di 17 Aruba Bank Walk & Run 2023, cu ta e compromiso di banco pa apoya desaroyo y bienestar di nos comunidad y tambe pa concientiza comunidad ariba e importancia di salud físico y mental.

E registracion di Aruba Bank Walk & Run ta habri 8 di mei pa exactamente 9’or di mainta pa e prome 2500 participantenan. 2501 en adelante ariba lista di espera (wachtlijst).

Participacion ta AWG 25 pa tur cuatro (4) dia. Tur participante ta ricibi 1 dri-fit shirt, BIB cu chip y promotional items. Nos ta conseha tur hende pa paga nan cupo mesora y garantisa nan participacion. Cliente di Aruba Bank por paga via Aruba Bank Online of Aruba Bank App. Otro participantenan cu no tin Aruba Bank Online, por haci uso di e facilidad di Credit card payment durante registracion y tambe por paga na IBISA su oficina na Frankrijkstraat of San Nicolas, usando bo debit card. Nos no ta acepta cash.

Aruba Bank Walk & Run ta un “plastic free” event, pues nos ta encurasha tur participante pa trece nan boter di awa, y lo tin e opcion di refill esaki na halfway di e ruta y na Final.

Corda marca e fechanan pa e gran evento dianan Dialuna 22, Diamars 23, Diaranson 24 y Diahuebs 25 di mei den districtonan di San Nicolas, Hato, Paradera y Camacuri. Informacion exacto lo wordo publica ariba e Aruba Bank Walk & Run App, ariba www.arubabank.com y ariba nos Instagram y Facebook page.

Download e Aruba Bank Walk & Run App via bo Play store of App store y mantene bo mes prepara y informa di tur detayes di e gran evento aki, organiza pa e comunidad di Aruba.

Aruba Bank kier gradici tur partner cu ta haci e gran evento aki posibel IBiSA, Subway, KPA, Pastrishi Sports, Motor Unit, Red Cross y voluntarionan, y ta conta cu nan sosten un bes mas pa e gran evento di Aruba Bank Walk & Run 2023.