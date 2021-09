Aruba Badminton Federation contento cu curso pa docentenan

Recientemente Aruba Badminton Federation a organisa un curso pa asina duna les di badminton specialmente pa mucha di scol. Ta trata aki di e programa Shuttle Time cu tin como meta pa ekipa docentenan, entrenadonan y tur esnan cu ta interesa den duna les di badminton pa por haci esaki di un forma placentero cu un enfoke riba muchanan di scol.

Hunto cu e curso di Shuttle Time trainers, tambe tabata tin un curso pa tutors. Tutors ta personanan cu ta cualifica pa duna e curso di Shuttle Time.

Cu un total di 4 persona cu awe ta certifica pa duna Shuttle Time na otro trainers.

E curso a wordo duna door di Sr. Richard Wong (di Jamaica) cu ta un entrenado certifica pa World Badminton Federation. Y un total di 22 persona a participa na e curso aki di diferente sector, IBiSA, Gymleraar y otro nan cu tabata tin interes pa siña.

E curso tabata un exito total y tabata consisti di teoria y practica. E participantenan a gosa hopi y mas importante a siña con pa train mucha pa cuminsa practica e deporte di badminton.

Un danki special ta bay na IBiSA cu a yuda cu e facilidad pa e parti di teoria di e curso aki.

Aruba awo ta conta cu 4 Shuttle time instructor y 18 persona certifica cu por duna basic badminton training na scolnan rond di Aruba.

Un danki ta bay na Badminton World Federation, Pan American Badminton Federation pa crea un hopi bon Shuttle Time school badminton program.

“Because we want that every child has a chance to practice badminton”

