ArtisA, e organisacion tras di Art Fair y Art Fashion, a habri su halanan Internacionalmente, na momento di a ricibi e invitacion di Alcaldia di Medellin atraves di e contactonan di Daniela Londoño di Tele Medellin, pa participa cu Art Fashion den Colombia Moda 2023.

Alcaldia di Medellin kier crea un intercambio social y cultural y tin diferente plannan pa yega na ehecuta esaki. E prome intento tabata den e area di Moda y a tuma e oportunidad pa crea un pasarela diferente durante Colombia Moda den e antesala di Tele Medellin.

E organizacion di ArtisA cu ta esunnan cu ta organiza entre otro Aruba Art Fair tur aña, mesora a scania entre designadornan participante na Art Fashion kende lo por ta disponible pa presenta un collection. Y asina a escoge Gigliola Arends di Gigliola Designs, como diseñadora y tambe hiba tres modelo pa ta den e evento grandi aki na Colombia. Arnalda Lampe, Actriz di e pelicula Tierras Calientes y modelo professional, Vanessa Leer, project manager di Art Fashion y e upcoming model Guizza Maria Steenvoorde tabata esunnan cu a domina e pasarela.

E colleccion “The warmth of Paradise” a acapara varios atencion di e prensa Internacional. E pasarela di Medellin tabata encera tambe e ganadornan di e aña di confeccion y estilo di SENA Colombia.

SENA cu ta e centro di aprendisage na unda esunnan cu ta en busca di trabao por sigui cursonan intensivo y professional di confeccion y asina ta yuda nan den e area di trabao y ta sigui sostene pa hasi di e alumnonan professional den nan ramo. E elenco di Aruba a haya e oportunidad pa mira di serca e trabaonan fabuloso y por a pasa den e diverso edificionan y conoce e instructornan y con e function ta hinca den otro.

T’asina a bin na e idea di trese un Insituto al igual cu SENA pa Aruba. E prome intento a ser haci y ta sigui mas encuentronan pa yega na e finalisacion di e bunita colaboracion aki.

Durante Art Fashion 2023, Aruba por presencia e confeccionan aki ya cu e invitacion a ser extende na Colombia pa participa den Art Fashion Unchained cu ta tuma lugar September 6, 2023. Un delegacion di Medelin lo ta presente entre otro e ganadora di 2023 y tambe e confeccion espectacular cu a forma parti di SENA 2023.

Art Fashion cu ta un parti di Aruba Art Fair y ta un Fashion Show exitoso ya pa mas di 6 aña na unda ta crea un fashion show urbano unda e designer y modelo ta bin hunto pa ilustra un tematica cu ta al caso y real. Atraves di e pasarela ta trata na comunica cu e publico riba diferente topiconan. Un di e exitonan grandi tabata entre otro SPEAK UP cu a los un movecion grandi den comunidad despues di e Fashion Show. Na 2022 a concentisa riba e topico di e cuido Ambiental di Aruba. Y e aña aki ta concentra den su totalidad riba e topico ABOLISHMENT OF SLAVERY den e formacion di UNCHAINED. Dia 6 di September pa 8 or San Nicolas ta bisti di gala pa presencia e storia di liberacion treci dilanti pa 12 disenadornan cu lo conta nan version.

Un Danki na Alcadia di Medellin pa e invitacion pa a participa den Colombia Moda y habri e portanan pa un laso fructifero cu lo trese lo social y cultural entre e dos paisnan den un punto di colabracion y exito.

Y tambe un Danki sumamente grandi na Aruba Tourism Authority Latino America, LATAM, cu a laga nos guestnan sinti e calor di Aruba y a cubri e evento cu diferente influencers di Latino America. E prome paso e keda realisa y awor ta toca e Segundo cu ta Art Fashion 2023, UNCHAINED!

Ya carchinan ta na benta online, na Galeria ArtisA, Dshop y Designs by Ronchi. Bo por yama 6990756 y nos ta deliver.

Pa mas informacion bishita www.arubaartfair.com; www.ArtfashionAruba.com of bishita Galeria ArtisA den Promenade. UNCHAINED e diluvio di pensamentonan encuanto liberacion, No perde!