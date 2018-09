Aruba Art Fair 2018: Prome Mural dedica na Bird Conservation ta casi cla

E aña aki un biaha mas Aruba Art Fair lo ta e antesala di un cambio mas pa e cayanan di San Nicolas. Despues di mas di 30 mural formando un ruta strategico pa mas di un turista bishita, e aña aki ta concentra riba e embeyisimento di e caya di Theaterstraat en conhunto cu e edificio di Biblioteca Nacional San Nicolas.

No mucho dia atras Serlimar y Bureau City Inspection a laga demoli dos di e casnan banda di e Biblioteca Nacional, dunando asina espacio pa converti e acento den su totalidad na e muralnan cu awor ta den pleno bista.

E artista di Hulanda, Eelco van den Bergh, famoso pa su trabaonan gigantesco na New York, cu a otrog’ e e premio Net New York Top 10 Street Artist, esaki pa su flamante trabao na e gigantesco muraya di 41st. street na Broadway, a scoge e mural di e edificio di ex Rialto y awendia Atco den Theaterstraat, pa ilustra su preocupacion a nivel mundial. E falta di respet pa e habitat di nos animalnan.

Amante di naturalesa y conservacion di animalnan, e artista a keda conmovi pa loke a pasa recientemente na Bubali Plas, na unda un reserva di mundo su habitat di tur clase di parhanan exotico, a casi keda pa olvido.

Pa tur esunnan cu ta biba e cambionan den Bubali Plas di cerca, sa di cada cambio di temporada na unda diferente parhanan ta bin busca nan luga di sosiego aki na Aruba. Y den curazon di tur amante di naturalesa, ta biba e conviccion cu e plas aki ta e Timeshare mas valioso cu nos Isla conoce.

Ta pa es motibo aki y mas e Artista “IamEElco” na momento y mesun dia cu a yega Aruba, a inicia y ya caba ta ilustrando su arte artistico terminando su obra riba e murayanan di Atco. Dedica na conservacion di e habitat di nos parhanan.

Plannan strategico, incluyendo artistanan di taya Internacional, entre nan e mihornan di mundo ta wordo busca pa sigui aumenta e arte riba e muralnan den e cayanan di San Nicolas.

E focus 2018, sigur lo ta den e caya di Theaterstraat pa masha hopi motibo.

E lo ta e Runway mas grandi y colorido durante e nochi di ArtFashion cu e evento Speak Up dia 4 di October na unda mas di 12 diseňador lo trece nan preocupacionan dilanti den forma di un aclamacion artistico.

Pero tambe lo converti su mes den e caya principal pa ArtisA runway cu ta e aglomeracion di Artesanonan treciendo y exponiendo nan obranan di Arte di Artesania, sea esaki ta tasnan, joyas, obranan den palo, mini tarhetanan y mucho mas, durante Aruba Art Fair 2018.

Ademas di ta e caya di e bunita obra di Eelco van den Bergh, e lo ta e antesala di gigantesco obranan di tur sorto di bukinan riba e muraya di Biblioteca na San Nicolas.

Y pa no laga atras e murayanan di Citgo cu lo haya un cambio deslumbrante pa hasi asina di Theaterstraat, un teatro di obranan yamativo, creativo, na gusto pa e expectador, amante di bon arte, pa e turista cu mas y mas ta bishita San Nicolas, pero tambe pa Aruba cu merece di ta mira Internacionalmente, como un Isla di Arte y Cultura, na unda artistanan di taya Internacional ta laga nan marcanan atras.

Aruba Art Fair 2018 ta posibel Danki na e partnership cu entre otro, Aruba Tourism Authority Sui Generis, Prins Bernard Fonds Caribe, Unoca, Departamento di Cultura, Divi Resorts Aruba, Kooyman BV, AIS, Tele Aruba y VNO.

Aruba Art Fair 2018 lo tuma lugar den e cayanan di San Nicolas, October 5,6,7, 2018. No perde!

FIN

Comments

comments