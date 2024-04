Orguyosamente Aeropuerto di Aruba ta participa den e di 17 edicion di e conferencia Routes Americas 2024. Ta trata aki di un oportunidad esencial pa topa e industria di aviacion di henter e continente Americano. E evento a tuma luga for di 19 pa 22 di maart na Bogota, Colombia. E conferencia a reuni diferente stakeholder clave di henter e region di America, fomentando conexion y colaboracion di gran balor.



Algo cu sigur a destaca pa Aeropuerto di Aruba e aña aki ta e echo cu Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a uni na e evento, marcando un echo historico pa aeropuerto su di 28 biaha atendiendo Routes Conferences. E colaboracion cu A.T.A. a permiti un representacion integral pa Aruba, brindando e aerolineanan asocia un vision amplio di e ofertanan di Aruba, e esfuersonan realisa pa e ruta y e potencial na momento cu explora asociacion y ruta nobo.“Door di incorpora e experiencia y conocemento di e ekipo di Aeropuerto di Aruba y di ATA bou e mesun dak den un stand strategicamente bon ubica tabata un bon strategia”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na Aeropuerto di Aruba, a duna di conoce. “E esfuerso conhunto a duna nos e oportunidad pa brinda nos aerolineanan asocia un spectrum completo di informacion, for di e instalacionnan y desaroyo di aeropuerto te cu e inventario di camber di hotel y e esfuersonan di mercadeo, facilitando p’asina nan por tuma decision a base di informacion”.

“Nos colaboracion durante Routes Americas 2024 a demostra e compromiso firme di Aruba pa genera un coordinacion y traha sin problema pa un futuro strategia pa nos destinacion. Cu un vision y experiencia comparti, nos a eleva e imagen di Aruba, garantisando cu nos mercadonan ta bon conecta y ofreciendo e facilidad di biahe desea pa nos clientenan”, asina Sanju Luidens, Chief Marketing Officer na Aruba Tourism Authority, a expresa.

Aeropuerto di Aruba y Aruba Tourism Authority a presenta cu masha orguyo e stand na Routes Americas 2024, di e manera aki marcando e prome bes den e di 28 Routes Conference desde e añanan 90, cu un colaboracion di e tipo aki a tuma luga den e conferencia. E stand aki a fungi como un centro di informacion, demostrando e beyesa incomparabel di Aruba, e diferente atraccionnan y un experiencia perfecto di biahe.

E delegacion di Aruba na Routes Americas 2024, representando Aeropuerto di Aruba, tabata encabesa pa Barbara Brown, conhuntamente cu Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive y Mary Joan Wardlaw, Customer Relationship Officer. E team di ATA tabata forma pa Sanju Luidens, Chief Marketing Officer, Sjeidy Feliciano, Area Director North America y Jordan Schlipken-Croes, Area Director Latin America. Hunto nan a añadi nan experiencia di mercadeo di destinacion na e colaboracion.

Durante e conferencia, e delegacion di Aruba a participa den mas cu 22 reunion productivo cu e aerolineanan estableci y emergente, como tambe cu varios diferente aeropuerto clave manera Guarulhos Airport y Rhode Island Airport Corporation. E reunionnan a inicia e formacion di asociacionnan nobo y interesante cu e lidernan di e industria, incluyendo GOL, Flair Airlines, Breeze, Alaska Airlines y JetSMART.

“E compromiso di Aeropuerto di Aruba pa fomenta asociacionnan significativo a keda reenforsa danki na e reconocemento special otorga na e aerolineanan asocia”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive di AAA, a expresa. A honra JetBlue, British Airways y Wingo debi na nan contribucionnan excepcional na e conexion aereo y na e experiencia di e pasaheronan di Aruba”.

A celebra JetBlue mirando cu nan a logra e participacion mas grandi den mercado (20%), cu aumento notabel den e capacidad di asiento di Boston (10%) y JFK (5%). Wingo, reconoci como e aerolinea cu mas lihe a crece den America Latino, a demostra un crecemento notabel den pasahero cu ta genera ingreso y capacidad di asiento pa Aruba. British Airways a ricibi un reconocimento special como celebracion di nan prome aña operando e ruta di London Gatwick – Aruba, mehorando e conexion entre ambos destinacion.

E participacion di Aeropuerto di Aruba y Aruba Tourism Authority na Routes Americas 2024 ta subraya e compromiso pa impulsa crecemento como tambe e exito di e sector di aviacion di Aruba, fortaleciendo e posicion di Aruba como destinacion principal den America.

