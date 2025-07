Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta entusiasma pa yama bonbini na e ampliacion di e schedule di vuelo pa temporada di winter di KLM Royal Dutch Airlines, cu ta inclui dos vuelo semanal entre Amsterdam y Aruba via Boneiro. E logro aki ta fortalece e conexion aereo di Aruba cu Europa y ta destaca e compromiso continuo di Aeropuerto di Aruba cu e desaroyo di ruta y asociacion strategico.

E servicio agrega lo opera riba diabierna y diadomingo for di 15 di december 2025 te cu 27 di maart 2026, treciendo e cantidad total di vuelonan di KLM pa Aruba na nuebe pa siman durante e temporada di winter. Lo opera e vuelonan nobo haciendo uzo di avionnan Airbus A330-200, cada un cu capacidad di 264 asiento, resultando den mas o menos 7.920 asiento adicional pa e temporada cual na su turno ta representa un crecemento di 9% for di e mercado Europeo pa aña 2025. Den total, Aruba lo beneficia di nuebe vuelo semanal di KLM durante e temporada di winter.

Schedule di vuelo:

Sali for di Amsterdam (AMS): 16:00

Yegada na Aruba (AUA): 18:35

Salida for di Aruba via Boneiro (BON): 19:00

“Nos ta complaci di yama bonbini na e expansion di KLM, cu ta refleha hopi aña di colaboracion di nos aerolineanan y socionan turistico”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na AAA, a expresa. El a continua bisando cu: “Door di agrega dos vuelo mas pa siman for di Amsterdam, un di e centronan clave di Europa, ta fortalece e posicion di Aruba den e mercado Europeo y ta ofrece e biaheronan mas opcion y flexibilidad. Tambe e ta marca e prome biaha cu KLM lo opera nuebe vuelo pa siman pa Aruba durante e temporada di winter, un logro significante den nos esfuersonan di desaroyo di ruta.”

E mehoracion den e schedule di KLM ta sostene e demanda creciente pa biahe entre Caribe Hulandes y Europa y ta impulsa acceso for di e mercadonan incluyendo Hulanda, Alemania, Reino Uni, Italia, Suisa y Scandinavia.

E realisacion exitoso di e ampliacion di e ruta aki ta resultado di un proposicion strategico desaroya conhuntamente pa Ministerio di Turismo, Transporte y Labor di Aruba, Aruba Tourism Authority, Aruba Airport Authority y Bonaire International Airport. A asociacion aki ta enfatisa e vision di AAA pa sostene e conexion duradero y a largo plaso cu ta beneficia economia di Aruba, industria di turismo y colaboracion regional.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.