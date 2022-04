Aruba Airport Authority N.V. (AAA) y Wings of Hope (WoH) ta orguyoso di por contribui na e comunidad di Aruba riba Earth Day 2022.

Awe ta marca e di 52 aña di Earth Day y ta reconoci como un día pa enfoca riba e preocupacionnan cu tin andando of iniciando rond di mundo, e importancia pa un cambio den e comportamento humano y con tur persona por contribui na e medio ambiente. Sostenibilidad ta un di AAA su pilarnan strategico cu lo sirbi como guia pa e compania. E Sustainable Development Goals (SDGs) di Nacionnan Uni ta ancra den AAA su proposito, vishon, balornan y strategianan di e organisacion.

E tema pa e aña aki ta “Invest In Our Planet”, y basa riba e SDG 15 Bida riba Tera, AAA ta orguyoso di por contribui na e medio ambiente dor di dos proyecto importante. AAA a partner up cu Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) pa e desaroyo di e Cas di Cultivo, cu ta un parti importante di FPNA su Biodiversity Enhancement & Climate Resilient Program cu a wordo inaugura oficialmente riba April 22, 2022. E programa aki ta ensera e cultivacion di flora nativo y endemico cu den futuro lo wordo planta den un jardin botanico cu lo wordo crea y manteni pa FPNA y lo sirbi como un refugio pa flora y fauna local pero tambe como ehempel di practicanan sostenible di jardineria. Como parti di e meta “Environment/Sustainable Airport Community, WoH a organiza un beach cleanup Diasabra April 23, 2022 mainta hunto cu Scrubble Bubbles cu mas di 75 participante di e Airport Community, Grupo Scout Ora Ubao, famia y amistadnan cu a yuda hasi e area di Rincon Beach limpi. AAA kier a gradici ABC Project Venture pa a pone un baki grandi pa colecta sushedad na e lugar y asina tur participante por a tira e sushi cu nan a colecta afor.

AAA ta spera di por influencia otro companianan positivamente pa tambe tuma stapnan pa hasi un diferencia den e comunidad di Aruba.

