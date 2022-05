Dia 29 di April 2022 Aruba Airport Authority N.V. (AAA) su “Board of Supervisory Directors” y Accionista (Pais Aruba), den presencia di maneho y auditor financiero externo a aproba y adopta AAA su Reporte Anual 2021, incluyendo e statementnan financiero. E recuperacion di trafico aereo y consecuentemente e cantidad di pasahero cu a wordo atendi na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport) tabata mas fuerte cu a premira inicialmente pa 2021. E prome kwartaal a mustra un recuperacion hopi lento saliendo for di 2020, pero diripente a mustra un recuperacion fuerte pa e resto di 2021. Compara cu 2020 e cantidad di pasahero a aumenta cu 103% pa un total di 1,842,864 pasahero cu ta nifica un recuperacion di 69% compara cu 2019 (pre-pandemia). E recuperacion a resulta den 28 destinacion regular door di 25 aerolinea den 2021. Joost Meijs, CEO di AAA: “Nos vision redifini y strategia lo duna nos e guia siguiendo pa dilanti y ta maximaliza nos balor agrega na un economia sostenibel y e comunidad di Aruba. Mi ta extende palabranan di gratitud inmenso na nos empleadonan di AAA y e comunidad completo di aeropuerto cu a contribui na e resultadonan alcansa durante e ultimo añanan desafiante: e aerolineanan, e pasaheronan, nos business partners, representante di e autoridadnan, e Board of Supervisory Directors, nos accionista, y principalmente nos empleadonan.”

Pa un resumen di e Reporte Annual 2021 bishita https://www.airportaruba.com/press-releases

Comments

comments