Aruba Airport Authority N.V. (AAA) su Wings of Hope (WoH) ta orguyoso di por sigui contribui na e comunidad di Aruba den 2022. Sostenibilidad ta un di AAA su pilarnan strategico cu lo sirbi como guia pa e compania. E Sustainable Development Goals (SDGs) di Nacionnan Uni ta ancra den AAA su proposito, vishon, balornan y strategianan di e organisacion. WoH su metanan pa 2022 ta basa riba 5 di e SDGs: “No Hunger”, “Education”, “Awareness”, “Environment/Sustainable Airport Community” y “Partnership”. E aña aki, un total di 50 famia ta ricibiendo asistencia via voucher di cuminda un bes pa luna di Januari 2022 te cu December 2022, cual ta wordo reparti dor di Directie Sociale Zaken (DSZ). Como parti di e meta di “Education”, 50 studiante lo ricibi nan uniform pa “Back-to-school” y materialnan pa scol. Tambe lo yuda 40 studiante cu nan pago di aña escolar.

Pa WoH su meta di “Awareness”, scolnan publico lo tin e oportunidad pa participa den un competencia escolar unda cada scol lo mester entrega nan plan sostenibel cu un di e SDGs como nan meta principal. E scol ganador lo ricibi AWG 20,000.00 pa ehecuta nan plan. Como parti di di e meta “Environment/Sustainable Airport Community, WoH lo inclui e partnernan den e comunidad di aeropuerto den un beach cleanup y organisa un SDG awareness walk/run unda tur fondo recauda lo bai na proyectonan di 2 fundacion. Como un proyecto special pa nos grandinan, WoH lo partner up cu un cas di cuido di nos grandinan y hunto planea un proyecto of actividad pa 2022. E meta di “Partnership” lo inclui un campaña den media pa crea conocimento localmente riba e diferente SDGs y WoH en general. “Nos enfoke principal ta pa nos keda contribui directamente na e Sustainable Development Goals (SDGs) manera estableci pa Nacionnan Uni. Wings of Hope a contribui positivamente na e comunidad di Aruba cu diferente proyecto cu definitivamente ta un logro y un motibo pa ta orguyoso. Via WoH, AAA ta spera di por influencia otro companianan positivamente pa tambe tuma e stap pa hasi un diferencia y asisti esnan cu mas tin mester y alabes traha riba un direccion y plan mas sostenible”, ta locual Director Health, Safety and Sustainability y e lider di WoH Angeline Flemming a bisa.

