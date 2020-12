Aruba Airport Authority N.V. su Proyecto Wings of Hope: 172 mucha ta ricibi un regalo special pa Pasco

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) den colaboracion cu Departamento di Asunto Social (DSZ) a haci un donacion di 172 regalo na DSZ cu na su turno lo distribui e regalonan na muchanan bou di 12 aña.

Despues cu a analisa e impacto social cu COVID19 lo tin riba e resto di aña 2020, especialmente pa esnan mas vulnerabel den nos comunidad, AAA a inicia un proyecto social “Wings of Hope” (WoH) na Mei di 2020. E meta di WoH tabata pa asisti y sostene rond di 70 famia cu a wordo identifica pa DSZ cu ta den necesidad, y yuda cu comestibelnan basico desde Mei 2020 te cu fin di December 2020. E famianan aki a ricibi ayudo cada pasa 2 siman por medio di “food vouchers” y tambe a hasi un donacion di paketenan cu material di scol y vouchers pa uniform pa nan yiunan. Un di WoH su metanan principal tabata pa duna e muchanan mas vulnerabel un regalo pa asina nan tambe por sinti e magia di Pasco. Por medio di un lista ricibi for di DSZ, AAA a hasi un donacion di 172 regalo.

AAA su CEO, Joost Meijs a indica cu aunke AAA tambe ta den un situacion dificil, AAA ta comprometi na su responsabilidad social y cu WoH ta muestra cu esaki no ta solamente necesario pa aña 2020 pero tambe lo percura pa lanza un programa completo pa e añanan benidero.

Directora di Health, Safety and Sustainability y lider di WoH, Angeline Flemming a indica cu hopi mas cu 70 famia a ricibi asistencia door di WoH y cu un plan a wordo prepara pa converti e proyecto aki den un programa extenso cu lo ta basa riba United Nations su Sustainable Development Goals (SDGs). Pa aña 2021 “Wings of Hope” lo focus riba e SDGs “Hunger, Education, Affordable and Clean Energy, y Sustainable Airport Community and Partnership” cu lo wordo ehecuta door di diferente proyecto pa por logra e metanan menciona.

