Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente a organisa diferente actividad pa sigui promove y contribui na e Metanan di Desaroyo Sostenibel Global (SDG) di Nacionnan Uni (UN) durante un Siman di Accion 2025. E aña aki, e Siman di Accion di Metanan di Desaroyo Sostenibel di AAA a tuma luga for di 22 te cu 25 di september 2025 y tabata basa riba e tema di e aña aki; Partnerships for Sustainable Development and Climate Solutions, cu un enfoke special riba e Environmental Management System (EMS) nobo di aeropuerto y introduccion di un Sustainable Waste Management na aeropuerto di Aruba.

E strategia ambiental y sistema di maneho ambiental nobo di AUA Airport ta encera 6 pilar y ta destaca e compromiso pa continuamente reduci su impactonan ambiental, baha polucion y desperdicio, proteha medio ambiente y mehora nos eficiencia ambiental den y rond di aeropuerto.

Como cu maneho di desperdicio ta un di e aereanan di enfoke pa aeropuerto, a tene diferente sesion di conscientisacion y training pa e empleadonan di AAA y tambe pa henter e comunidad di aeropuerto pa e proximo introduccion di e bakinan di separacion di desperdicio den henter e terminal di aeropuerto.

Ademas a tene sesionnan adicional door di UNESCO School Aruba – Prinses Amalia Basisschool resaltando nan esfuerso den reciclahe di desperdicio, educando e alumnonan pa tambe duna bek na comunidad. Living Soil Aruba a destaca e importancia di Syntropic Agriculture, un metodo uza pa cultiva cuminda, restaura ecosistema y yuda e comunidadnan pa reconecta cu naturalesa.

E empleadonan di AAA tambe por a yuda Living Soil boluntariamente na dos scol den oranan di mainta dunando bek na comunidad. AAA lo sigui promove y contribui na e SDGnan di Nacionnan Uni a traves di proyectonan y actividadnan cu proposito cu ta beneficia e comunidad y e comunidad di aeropuerto.

E Siman di SDG di e aña aki a destaca e compromiso di aeropuerto pa reduci nos impacto ambiental y pa involucra, curasha y promove practicanan sostenibel pa medio di colaboracion cu e stakeholdernan clave y henter e comunidad di aeropuerto.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport