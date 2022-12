E terminal di General Aviation, miho conoci como Fixed Base Operator

(FBO) na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, lo ta administra y opera pa Aruba Airport

Authority N.V. (AAA) desde 1 di januari 2023. Cuminsando aña 2023, operacion di FBO lo

ta administra y opera pa AAA bou di e nomber – JET-TNCA. Jet ta e miho escogencia di

palabra pa refleha miho e echo cu e avionnan priva of jet ta wordo maneha na e terminal FBO

na aeropuerto y TNCA ta e codigo ICAO pa Aeropuerto di Aruba.

JET-TNCA tin un posicion unico den region Caribe, locual ta transform’e den e “stop

perfecto” entre Norte America y Latino America. Ademas di su bentahanan geografico y

strategico, JET-TNCA ta ofrece un variedad amplio di servicio na cliente, manera e uzo di su

‘lounge’ pa pasahero, como tambe di e bebidanan. Tur esaki mientras e ta experencia e nivel

mas halto di servicio na cliente.

E servicionan di supervision y coordinacion cu JET-TNCA lo brinda cliente, ta parti di un

lista largo di opcion, manera abastecemento di combustibel pa avion, catering, sosten na tera

y areglo di estadia y transporte y locual ta mas importante….servicio di US Customs &

Border Protection Pre-Clearance. E proposito di JET-TNCA ta pa ofrece un experiencia di

“complete products/service experience” (CPE) na un mercado denter di su teritorio actual,

ora e conecta cu un base di cliente di nivel halto a traves di diferente organisacion cu ta

colabora cu otro.

E team nobo di maneho na JET-TNCA ta entusiasma pa yama bonbino na tur su clientenan y

ta personalmente comprometi pa planea y entrega un mision exitoso ofreciendo un serie

completo di servicio di primera clase, sosteni pa un grupo di profesional dedica pa

constantemente ta en busca di manera nobo y innovado pa complace e necesidad- y deseonan

di su bishitantenan.

E operacionnan di tur dia di JET-TNCA, lo ta administra pa un ekipo di professional y dirigi

pa e manager di FBO, Minerva Flemming. E actividadnan di desaroyo comercial di JET-

TNCA lo ta realisa pa e akipo di AAA cu ta responsabel pa desaroyo di negoshi di aviacion

cu ta dirigi pa Jo-Anne Meaux-Arends, Executive Aviation Business Development di AAA.

Pa mas informacion tocante JET-TNCA, bishita nos website www.jet-tnca.com of tuma

contacto cu nos a traves di [email protected] of yama 297-5882465.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 24 diferente

aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña (prome cu

COVID) y cu buelonan pa 26 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera

stabiel cu mas di 95% di su bishitantenan cu ta bin pa vakantie di cual 77% ta for di Merca y

Canada, 11% for di Latino America, 7% for di Europa y 5% for di Antia Hulandes te cu

november 2022.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico,

hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport ta sigui

expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas

innovado den region.

