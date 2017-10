Aruba Airport Authority N.V. galardona cu premio maximo den miho servicio

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a wordo yama riba escenario na Mauritius durante e Ceremonia Oficial unda Airports Council International a otorga e Service Quality Awards 2016, premio cu aeropuertonan grandi y chikito for di rond mundo ta competi den ken ta provee e miho servicio y experencia na pasaheronan.

A base regular ta haci encuesta bou di pasaheronan saliendo for di Aruba pa asina haya sa con e nivel di satisfaccion ta bou di e pasaheronan. Satisfaccion specialmente den e procesonan cu ta pasa ora di biaha. E procesonan ta encera acceso na aeropuerto, e proceso ora di check-in, e proceso di inmigracion y siguridad, e facilidadnan cu ta guia e pasahero dor di e edificio, e facilidadnan di compra di cuminda y bebida, e ambiente en general na aeropuerto, e nivel di satisfaccion general, e proceso di yegada na aeropuerto. Total ta cualifica no menos di 34 diferente fase cu e pasaheronan ta pasa dor di nan. Ta compila e informacion a base diario, mensual y na cada kwartaal ta mand’e pa analisa pa asina haci e ahustenan necesario.

Ta presenta e “ASQ Awards” na e aeropuertonan di cual nan clientenan (pasaheronan) a duna un cualificacion mas halto durante un periodo di un aña. Ta haci e categorianan asina pa reconoce e logronan di aeropuertonan di diferente tamaño y di diferente region. Aruba Airport como tal a gana e premio di 3 luga pa Miho Aeropuerto pa e region Latino America y Caribe cu mas di 2 miyon pasahero pa aña. Ta comparti e di 3 luga cu Quito Airport. Tambe a gana e premio como e prome luga pa Aeropuerto cu a mehora mas tanto den region di Latino America y Caribe. Es decir, aeropuerto di Aruba a resalta den e area di mehora servicionan den e region di Latino America y Caribe como esun miho.

“E Programa di ASQ ta duna nos e hermentnan valioso pa analisa y dirigi nos esfuersonan pa mehora y premiacionnan aki ta duna nos e siguransa cu nos ta bayendo den e bon direccion. Nos lo sigui tin e obhetivo di bira lidernan den customer service entre aeropuertonan. E premio aki no ta solamente un logro pa nos como aeropuerto y e comunidad di aeropuerto pero un gran logro pa nos pasaheronan”, asina Marc Figaroa, Commerce Manager di AAA cu a accepta e premionan na Mauritius a bisa.