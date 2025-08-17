Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a inicia cu mehoracion di infrastructura significativo di e pista Golf, un parti crucial di e operacionnan di aeropuerto. Inicialmente a construi e pista na aña 1997, y awo pista Golf ta den proceso di rehabilitacion amplio pa prolonga su duracion cu 20 aña mas, garantisando siguridad y eficiencia continuo den movecion di avion. E proyecto di renobacion ta encera di dos tecnica di reconstruccion di acera: un reconstruccion di profundidad completo y mill-and-pave.

E reconstruccion di profundidad completo ta encera e kitamento y reconstruccion completo di tansto e acero como e capanan di fundeshi, mientras cu e proceso di mill-and-pave ta kita e asfalt daña y ta bolbe asfalta e area cu asfalt nobo.

E planificacion di e proyecto ta lo siguiente:

Fase 1 – Actualmente den proceso- ta enfoca riba e seccion straight di Taxiway Golf cu ta conecta e area caminda e avionnan ta staciona riba pista.

Fase 2- Lo inicia den luna di september y lo tin un duracion di 5 siman, y lo cubri e inicio di Taxiway Golf y Taxiway Charlie

Fase 3- Ta programa pa inicia den luna di october, cu un duracion di 1 siman y lo completa e conexion entre Taxiway Golf y Runway 11.

Durante e proyecto di renobacion aki, e avionnan ta haciendo uzo temporal di e pista pa traslada, haciendo un U-turn controla na final prome cu lanta vuelo. E operacion aki ta rekeri un coordinacion fuerte entre AAA, ANSA (Air Navigation Services Aruba), y tur partner di aerolinea.

Operacionnan di avion a sigui sin problema, cu solamente impacto minimo di e ahustenan aki. E proyecto ta realisa den cooperacion cu un compania local di construccion, sosteni pa un compania Canades responsabel pa supervision diario, control di calidad y garantia. Adicionalmente, ta test e materialnan di acera door di un laboratorio di tercer parti pa garantisa e cumplimento cu normanan internacional.

E iniciativa di renobacion proactivo aki ta refleha e compromiso di AAA pa mantene e condicionnan optimal de acera pa operacionnan sigur den aeropuerto. AAA ta aprecia e pasenshi y comprension di tur usuario di aeropuerto durante e actualisacion importante aki y ta spera di por desvela un Taxiway Golf mas fuerte pa fin di aña.