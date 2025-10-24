Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia re-apertura di Taxiway Golf despues di rehabilitacion extenso, marcando un logro grandi den e compromiso continuo di aeropuerto pa cu siguridad, eficiencia y modernisacion di e infrastructura.

Originalmente construi na aña 1997, Taxiway Golf a pasa door di un renobacion na escala completo pa prolonga su duracion di operacion cu 20 aña mas. E proyecto a inclui dos tecnica avansa di reconstruccion di acera: reconstruccion di profundidad completo y mill-and-pave. E metodonan aki a garantisa e integridad structural y calidad di superficie di e taxiway, cumpliendo cu e normanan internacional di aviacion.

E proyecto di rehabilitacion ta consisti di tres fase. Cu e conclusion di e prome fase, 75% di e proyecto a wordo realisa:

Fase 1 a enfoca riba e seccion stret cu ta conecta e standnan di avion na e pista

Fase 2 lo cubri e comienso di Taxiway Golf y Taxiway Charlie

Fase 3 lo finalisa e conexion entre Taxiway Golf y Runway 11

Durante henter e proyecto, e operacionnan di avion a continua sin problema danki na e coordinacion estrecho entre AAA, ANSA (Air Navigation Services Aruba) y partnernan di aerolinea. A implementa proceduranan temporal di taxiing cu impacto minimo riba e orarionan di vuelo.

AAA ta contento di por comparti cu e prome avion pa pasa riba e Taxiway Golf recien rehabilita tabata Z Air vuelo 673, marcando e reapertura oficial di e taxiway.

Pa conmemora e logro importante aki, AAA a tene un ceremonia di corta cinta riba e Taxiway Golf. James Fazio, CEO Interino di Aruba Airport Authority, hunto cu Prome Minister Mike Eman & Minister Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte, y Labor a corta e cinta. E evento a trece hunto stakeholdernan clave y partnernan di e sector di aviacion y contratistanan cu a colabora, celebrando e finalisacion exitoso di e proyecto y reafirmando e esfuersonan colaborativo cu ta impulsa e desaroyo di aeropuerto.

“E rehabilitacion exitoso aki ta refleha e acercamento proactivo di AAA pa mantene infrastructura di clase mundial y garantisa operacionnan safe y eficiente pa tur usuario di nos aeropuerto”, James Fazio, CEO Interino di AAA a bisa. El a continua bisando cu: “Nos ta gradici nos partnernan y e publico pa nan pasenshi y sosten durante henter e mehoracion esencial aki.”

AAA ta ansioso pa continua cu su mision di entrega experiencianan excepcional di aeropuerto y infrastructura cu ta cumpli cu e necesidadnan den desaroyo di e industria di aviacion.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.