Diahuebs pasa, 11 di mei 2023, gerencia di Aruba Airport Authority N.V (AAA) a haci un presentacion tocante con por haci pa mehora e conexion aereo entre e islanan na Rob Jetten kende ta Minister di Energia y Clima pa e gobierno di Hulanda. Minister Jetten tabata compaña pa Hamza Kacha, Program Manager Caribbean Netherlands at the Ministry of Climate and Energy Policy, Michiel de Graaf Senior Policy Adviser/ Press Officer y Geraldine Ras, ambos ta representante di VNO.

Joost Meijs, CEO di AAA, a duna un descripcion den detaye tocante e estado actual di e Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) tocante e plannan strategico y e desaroyonan den e area di vuelo electrico. E ultimo aki principalmente denter di e contexto pa haci cu e conexionnan di vuelo entre e islanan CAS y BES den Caribe ta mas sostenibel, eficiente y economico den un termino cortico y largo. Alabes a discuti tocante e grupo di trabou cu ta trahando riba e Joint

Strategic Plan pa e DCCA.

Di su banda, Minister Jetten a duna su vision di e oportunidad di e vuelonan electrico pa e parti Caribense di Reino y di e gran oportunidadnan cu ta existi si tur gobierno, autoridad y tur es nan afilia cu aviacion, traha bon hunto. “E intercambio di informacion tocante proyecto, plan y desaroyo actual na e islanan y Hulanda tabata sumamente instructivo, util y cla den diferente area. E contactonan haci awo lo ta util den e lansamento di e Joint Strategic Plan, cu lo mehora conexion entre e islanan. Ta di spera cu e plan aki por ta cla den luna di october di e aña aki”, Joost Meijs, CEO di AAA, a duna di conoce.

Tocante DCCA: E Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) ta un cooperacion entre e seis aeropuertonan di Caribe den Reino Hulandes. E obhetivo di DCCA ta pa mehora e calidad general di cada aeropuerto individual pa medio di facilita asistencia mutuo y intercambio eficiente di informacion, transferencia di conocemento y intercambio di experencia cu e obhetivo di logra economia di escala. DCCA tin como obhetivo pa presenta diferente opcion di transporte aereo alternativo cu enfoke riba futuro, p’asina mehora e conexion entre e islanan di Caribe Hulandes.