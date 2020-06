Aruba Airlines ta cla pa bula entre Aruba y Curacao entrante 29 Juni 2020

Aruba Airlines tin e honor di informa nos comunidad di Aruba cu nos ta cla pa reanuda e

destinacion tan solicita pa nos viahero nan Curacao for di dialuna 29 Juni en adelante cu un tarifa special ida y vuelta di Usd 149.99, esaki tanten cu tarifa ta disponibel.

Nos oficina principal na Cumana ya ta habri caba di dialuna pa diabierna for di

08:00 AM – 4:30 PM.

Pa reservacion, informacion y of compra di e pasashi por bishita nos personalmente of por comunica cu nos tambe via di nos call center na 583-8300.

Alaves Aruba Airlines ta introduci un sistema nobo di web checkin y pa esaki por bishita nos website

www.arubaairlines.com

Nos ta pidi encaresidamente pa tin un mouthcap bisti na momento di bishità nos oficina di benta, sin Esaki nos no por duna servicio na e cliente.

