Aruba Airlines: Anunciando cu COVID-19 test no ta aplicable mas pa residente nan di isla nan ABC

Aruba Airlines ta sumamente contento pa informa nos comunidad cu nos vuelo nan pa Korsou ta continua y nos ta sigui sigura nos comunidad cu Aruba Airlines ta continua cu ejecucion di e diferente protocol nan pa asina por salvaguardia e seguridad y salud di tur nos empleado nan y kada un di nos pasajero nan.

Tambe Aruba Airlines tin e grato noticia cu awe Departamento di Aviacion Civil Aruba a confirma cu residente nan di islanan ABC ta wordu exonera di e exigencia pa tin un test hasi di COVID-19 y tambe ta wordu exonera di e seguro cu a wordu implementa.

Di e forma aki nos kier recorda nos comunidad y pasajero nan cu Aruba Airlines tin un tarifa special di USD 129.00 of AWG 234.00 na e momento nan aki ida y vuelta pa Korsou cu lo bai ta vigente pa henter e luna di vakantie.

Nos kier a recorda nos pasajero nan si pa sigui e proceso di subi e website nan www.edcardaruba.aw pa jena e health declaration form y edcard di Aruba 72 ora prome cu fecha di viaje, lo bo risibi un contesta bek di “ OK TO TRAVEL “ y mester presenta esaki na counter na momento di check in, alaves pa drenta Korsou mester subi e website www.edcardcuracao.com pa jena e edcardpa por drenta korsou.

Nos oficina principal na Cumana ta habri dialuna pa diabierna di 08:00 AM – 4:30 PM pa e benta di pasashi y of cualquier informashon necesario di nos vuelonan. No lubida di tin bo mouth cap bisti na momento di bishita nos oficina principal.

Tambe por jama nos na nos call center 583-8300 of bishita tambe bo agencia di viaje preferí.

