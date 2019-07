Aruba Airlines a suspende vuelonan pa ABC

Diahuebs anochi laat e accionistanan mayoritario di Aruba Airlines a dicidi pa suspende tur vuelo cu islanan Abc cu pertexto cu no por sigui pa motibo di gastonan halto cu e aerolinea tin. Pero for di bon fuente esaki no ta cuadra cu berdad ya cu esaki ta simplemente pa pone gobierno di Aruba bou presion, ya cu gobierno no kier duna permiso pa nan vuelo di Venezuela pa Aruba Miami. Esaki despues cu prome minister a bisa cu e no lo haci esaki pa awo esaki a pone cu ayera e accionistanan mayoritario cu ta for di Venezuela a rabia y a duna ordo pa para tur operacion perhudicando tur nan pasaheronan ta straño cu kier bisa cu ta para e vuelo pa motibo di gasto nan halto, pero di otro banda tur vuelo pa e islanan abc ta full e pregunta kico e minister di transporte Sr Romero lo haci ora un compania cu ta daņa nomber di Aruba cu tipo di actonan asina lo bay haci.

