Aruba tabata monitor for di dia 12 di februari 2024 e incidente pa locual ta regarda Oil Spill na Trinidad and Tobago. Den e fase di monitor aki na Aruba ta wordo considera cu ta den fase GEEL.

Actualmente nos a haya e confirmacion cu na nos ruman isla di Bonaire y Curacao a constata patchnan/teer di e oil spill cu a yega na nan costa.

E situacion aki a pone cu Aruba a pasa pa codigo ORANJE cual ta significa cu ta pasa pa standby pa cualkier eventualidad.

E fase oranje aki den e plan di accion pa locual ta regarda Oil Spill pa Aruba ta, cu asina cu Boneiro sinti efecto di un Oil Spill Aruba ta pasa pa e fase ORANJE/standby. Den e fase aki lo pasa na costanan regularmente y monitor si por constata patchnan/teer cu por a yega nan nos costa.

Accionnan cu lo tuma den caso cu constata patchnan/teer di azeta na nos costa:

Accion di limpiesa inmediato:

• Si e ta na un di e sitionan cu publico ta landa.

• Si e ta na un di e sitionan cu turtuga tin neishi of cu nan ta uza pa nan neishi.

No ta tuma accion inmediato

• Tur patch/teer riba barancanan esakinan lo keda si nan no tin risico pa hende of bestia.

Di parti di Crisis Management Office (CMO) Aruba ta haci e yamada na tur persona cu ta bishita nos costanan den e dianan nos dilanti pa yuda tira un bista pa asina wak si ta detecta cualkier señal di patch/teer di azeta. Den caso cu constata algo por reporta esaki na

• e-mail [email protected]

• na telefoon 588-0100

• app +297 592 9600