Aruba a haya 33 maestro for di IPA

Recientemente, Instituto Pedagogico Arubano (IPA) a tene su ceremonia di graduacion di aña academico 2020-2021. Cu orguyo, IPA ta anuncia cu awor nos enseñansa ta conta cu un grupo di 33 maestro cu lo reenforsa nos educacion na Aruba. E graduadonan tin diferente specialisacion, entre otro, Master Educational Needs, Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, Movecion y Salud y e estudio pa maestro di Enseñansa Primario.

E studiantenan cu a gradua den aña academico 2020-2021 ta Master Educational Needs: Tahira Lopez, Sheila Tromp, Minerva Connor, Giovanni Leocadia, Mariela Maduro, Jeanira Wernet y Marjory Tromp. Pedagogisch Didactisch Getuigschrift: Stephanie Donata, Edseline Gomez, Melendy Neuman, Natalie Solognier, Suraika Tromp, Ralitza Werleman y Yhoely Willems. Movecion y Salud: Ruberch Lampe, John Leo y Dhany Tromp. Maestro di Enseñansa Primario: Iwert Gordijk, Yarina Leon, Zuleima Solognier, Chantal Tromp, Ricardo Winterdal, Franklin Adames, Adaeynah Bohorquez, Deanna Fingal, Tyfanny Garcia, Orchaira Gomez, Roselien Helder, Rocalia Lampe, Jennelle Martes, Michelle Mendes, Candy Noguera y Zarette Servud.

Durante e graduacion, directora general drs. Marilyn Richardson a dirigi palabra na e publico presente, specialmente na e graduadonan. Den su discurso, drs. Richardson a splica cu den bida tin diferente momento cu nos por categorisa como un momento inolvidabel y pa un studiante of cursista e momento cu e por ricibi su diploma ta un momento culminante pa clausura un capitulo importante y alabes cuminsa cu e siguiente. Keep blooming and growing tabata e tema di IPA su graduacion. Segun drs. Richardson, e graduadonan a demostra esaki door di supera e retonan cu a presenta durante nan estudio y cu dedicacion y tremendo perseverancia a logra e meta di bira maestro di scol. E mensahe cu el a comparti cu e graduadonan ta pa nunca stop di crece y florece y pa nan inspira esaki den cada mucha y hoben cu nan haya nan dilanti. Ta un ehempel pa nan y mustra nan e caminda pa nan semper briya y crece.

Alabes, el a menciona cu e Plan di Educacion Nacional PEN2030 ta e instrumento cu como pais nos por uza pa conhuntamente traha riba mehoracion di nos enseñansa. PEN2030 ta para pa, entre otro, responsabilidad comun pa un enseñansa di calidad, ‘empowerment’, respet, mentalidad habri y curiosidad pa siña. Drs. Richardson a splica cu e graduadonan tin e base aki den nan formacion como maestro, pero awo ta keda na cada un di nan pa keda nutri e balornan aki p’asina carga e vision di PEN2030. Drs. Richardson a termina su discurso bisando e graduadonan cu nan ta drentando un fase nobo den nan bida y cu e kier recorda nan cu cada fase den bida ta rekeri un version diferente di nan. Esaki simplemente kiermen cu nan tin cu sigui desaroya nan mes constantemente p’asina por cumpli cu e demandanan nobo den nos enseñansa.

Den cuadro di e tema di graduacion Michelle Mendes, graduado di e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario, a comparti su desaroyo personal den forma di un discurso inspirativo. Despues di un carera extenso den area di recurso humano y dos estudio tras di lomba, Michelle ta ricibi su di tres diploma. E mensahe principal cu Michelle a comparti ta: “Den bida nunca bo lo stop di crece y florece, si bo haci tur cos for di bo curason cu hopi pasion, dedicacion y perseverancia. Cada persona su crecemento ta diferente. Na momento cu bo stop di crece of florece tuma e tempo pa reflexiona pa despues bo sigui inverti den bo mes y sigui pusha padilanti. Mescos cu un mata sa di adapta y florece bou di cualkier circumstancia, bo por mas cu bo ta kere! Sea un lifelong learner y keep on blooming and growing.”

E anochi aki tabata uno hopi ameno, caminda e comunidad di IPA conhuntamente cu famia y invitado di e graduadonan a celebra nan logro den e Grand Ballroom di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino. E anochi tabata acompaña cu e tononan musical di Ron Steel Entertainment.

IPA ta desea tur colega nobo un carera fructifero y exitoso. Nos ta spera cu Todopoderoso lo guia y duna boso sabiduria pa eherce e bunita profesion di maestro cu hopi amor y dedicacion. Pabien na tur graduado y un feliz vakantie na tur e maestronan y muchanan di Aruba!

Comments

comments