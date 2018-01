Aruba a disfruta di un tremendo festival yena cu Caiso y Soca original

Diasabra ultimo, Aruba Caiso & Soca Monarch 2018 tabata simplemente exitoso.

Stichting Musica a logra pone un espectaculo fenomenal riba pia na Carnival Village. Aruba Caiso & Soca Monarch 2018 a wordo bendiciona cu varios yobida di awasero, pero asina mes a sigui cu un publico grandi y bon anima.

Den oranan di madruga, Aruba a conoce su Caiso & Soca Monarch pa 2018. Mervin “Blacky” Baptiste a resulta e ganado maximo den e categoria di Caiso cu e cancion “It’s Because Ah Black” (composicion y areglo: Adolfo Richardson) y e Soca Monarch a keda den nomber di Tony “T-Money” Mingo cu e cancion “Sideliners” (composicion y areglo: Antoni Gario).

E cuerpo di hurado no tabata tin un tarea facil. For di prefinal por a mira cu e competencia lo ta uno fuerte entre e 26 Soca y 11 Caiso original cu a clasifica. E bandanan cu a participa na e anochi final di Aruba Caiso & Soca Monarch 2018 ta (den secuencia di nan presentacion): Hot Ones Band, Caribbean Band, Zeta Band, N ’Fuzion, Youth Xtreme, Madness Band, The Failures, Le Groove, STEAM, Tsunami,

Mellow, D’-Licious y Le Groove cu un total di 32 cantante. E di tres finalista den categoria di Caiso a resulta Richard “Mighty Tattoo” Quant cu e cancion “Den Mi

Sonjo” (composicion: Richard Quant, areglo: Mark Maduro) y e di dos finalista ta Carl “Galloway” Roosberg cu “To Make My Country Proud”, cual e mes a composita y a aregla hunto cu Samuel Jack, Den categoria Soca e di tres finalista ta Malaghy “Rasta” Richardson cu e cancion “For Once and For All”. E compositornan di e cancion aki ta Jonathan Thiel, Shaqeem Tomasia y Malaghy Richardson mes. E areglo tabata bao encargo di Dwight Leoneta y Dimitri Frans. E premio pa Best Entertainer Costume a bay pa Tommy Lee “Black Ceramic” Halman y e banda miho uniforma di e anochi tabata Buleria. Stichting Musica ta gradicido na cada participante di e festival y ta consciente cu nan a haci un gran esfuerso pa composita, aregla y ehecuta nan canticanan.

Otro aña Aruba su Carnaval ta celebra su di 65 aniversario. Pues, un carnaval cu lo wordo celebra den grandi na Aruba y den bista di mundo henter. Aruba su Caiso y Soca

music ta un parti esencial cu ta haci nos carnaval unico y pa e motibo aki Stichting Musica kier encurasha cada participante y banda pa cuminsa prepara desde trempan pa asina sigui contribui na e fiesta cultural di mas grandi na Aruba. E meta y gran deseo di Stichting Musica ta pa produccionnan di Aruba Caiso & Soca Monarch por yega

riba mercado internacional. Na mes momento e organisacion ta boga pa un union aun mas fuerte y genuino entre e musiconan.

Un suplica ta bay na cada banda, pa manda sikiera un representante pa asisti na e reunionnan di Stichting Musica. Durante di e anochi final di Aruba Caiso & Soca Monarch tres persona a ricibi un homenahe special, cual ta Sr. Juby Naar, Sr. Antonio Mingo y Sr. Ed Spruit. Cada un di nan a ricibi e elogio aki pa nan contribucion inmenso na e musica di Caiso & Soca aki na Aruba y internacionalmente.

Presidente di Stichting Musica, Sra. Edwina Werleman, a gradici tur medio di comunicacion, radio, television, corant y online media pa nan cobertura amplio

y positivo y pa trece tur informacion y imagen cerca esunnan cu no por a ta presente.

Sra. Werleman a gradici tur stakeholders y boluntario cu a haci Aruba Caiso & Soca Monarch 2018 posibel, sin lubida e tremendo trabou cu Elite Productions & Entertainment a sa di haci cu un escenario masha impresionante y tambe

e cooperacion brinda dor di KPA.

Stichting Musica ta invita un y tur pa bishita y sigui e Facebook page di Stichting Musica pa un bista fotografico di tur 4 anochi di Aruba Caiso & Soca Monarch. E organisacion ta confia cu e ganadonan lo carga nan titulo den forma digno, como representantenan di Aruba Caiso & Soca Monarch y como

figuranan publico cu ta wordo admira dor di grandi y chikito.

Un danki inmenso y gratitud ta bay na nos main sponsor Setar NV, cu a sostene e festival desde inicio di Stichting Musica. Tambe na Aruba Tourism Authority, Ministerio di Finansas, Asunto Economico y Cultura, Aruba Airport Authority, Aruba Bank y Nagico.

Stichting Musica ta gradici tambe tur colaborado cu a contribui, incluyendo Tropical Bottling Company, Elite Productions, ATCO Concrete Products, ATCO, Albo Aruba, Ecotech, K&G Boutique, Telearuba, King Ocean, Arubus, Johnson’s Enterprises, Universal Technologies y AribaAruba Media.

