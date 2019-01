Diasabra anochi a tuma luga den Harbour Arena eleccion di Reina Infantil y Hubenil, cu a conta cu presencia di un public basta grandi. E resultado ta como lo siguiente. E actividad aki a cuminsa cu un ora y mei di retraso, pero esaki no a stroba e muchanan di gosa.

Mcnan di e anochi aki tabata Melvin ‘Mencho’ Garcia y Nuhad Mansur.

Tabata un anochi sumamente bunita apesar cu e cantidad di participantenan tabata abao.

E publico a goza di shownan cu tabata un beyeza y nada extremo den gastonan compara cu hopi di e añanan cu a pasa y cu a haci cu hopi organizacion no por a participa mas debi na gastonan.



E resultadonan di e anochi aki ta como lo siguiente:

Infantil:

SETAR QUEEN OF MAS: Alyxienne Kock TOB Kids

POPULAR QUEEN : Alyxienne Kock TOB Kids

BEST COSTUME : Aliyah Harms Champagne Kids

BEST SHOW : Alyxienne Kock TOB Kids

BEST SPEECH : Aliyah Harms Champagne Kids

2 ND RUNNER – UP : Evy-Camilah van der Biezen Mini Royal/ EZ Party Solutions

1 ST RUNNER – UP : Alyxienne Kock TOB Kids

ARUBA CHILDREN CARNIVAL QUEEN 2019 :

Aliyah Harms Champagne Kids

Hubenil:

SETAR QUEEN OF MAS : Ilaijah Croes Dushi Carnival Group

POPULAR QUEEN : Ilaijah Croes Dushi Carnival Group

BEST COSTUME : Ilaijah Croes Dushi Carnival Group

BEST SHOW : Ashantee Martus TOB

BEST SPEECH : Ashantee Martus TOB

2 ND RUNNER – UP : Annais Thiel Colegio San Antonio

1 ST RUNNER – UP : Ashanter Martus TOB

ARUBA YOUTH CARNIVAL QUEEN 2019 :

Ilaijah Croes Dushi Carnival Group





Comments

comments