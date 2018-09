Aruba a conoce 31 mama hoben den prome 6 lunanan di 2018

Ta importante pa duna un feedback di con januari te cu juni a desaroya, pa loke ta embaraso hubenil den 2018. Sra. Monique Labad- Giel, di Wit Gele Kruis cu e relato.

Por bisa cu te aworakinan, tin 31 mama hoben (tienermoeder) registra. Esey ta un punto positivo, pero mester wak locual cu Wit Gele Kruis ta bezig cun’e, pa locual ta casonan. Esaki si ta casonan complica. Complica den sentido cu bo ta haya un mucha cu ta sali na estado, na prome su edad ta hopi jong, di 13-14 aña. Esey ainda ta un punto di atencion cu Wit Gele Kruis ta trahando ariba dje. Ta buscando tur sorto di forma con pa trece dilanti ariba e tereno preventivo pa nos hoben y muchanan.

Entre e edad di 13-14 ta wordo considera mucha, cu ainda no a drenta e fase di adolescencia. E celebro ta indica cosnan cu mester wordo haci y den caso cu falta di informacion corecto, y con pa bo haci den cierto situacion, e celebro ta pone haci otro banda. Esey tambe ta motibo pa cual tienernan ta bay den e parti di rebeldia, udna cu nan tin ok, cu den nan pensamento nan a bira grandi, nan kier haci kico cu nan kier y no ta scucha di mayornan. E circulo id amistad ta bira mas importante cu mayornan. E mayornan mester pone hopi atencion ariba nan yiunan cu ta bay for di tiener pa pubertad. Esey ta algo cu no ta facil awendia.

Pa loke ta embaraso hubenil, nan tabata tin algun caso complica. Pero atrobe si tin un bon cooperacion cu instancianan cu tin di haber cu e caso, e ta bay, dus ta haya solucion y esey toch ta un punto positivo cu aña pa aña ta bayendo bon. Pero mester bisa, cu un mucha di 13 aña no tin necesidad di un yiu ariba e edad aki. P’esey Wit Gele Kruis ta traha ariba e parti akinan. Loke a señala den e seis lunanan prome cu scol a cera, locual cu a bin mas padilanti, ta cu nan a haya embarasonan scondi. Esey kiermen cu ora cu e muchanan ta 7 luna na estado, e ora e mayornan ta haya sa di esaki.

Wit Gele Kruis a haya algun caso asina, pa cual nan ta pidi mayornan pa pone atencion ariba e parti aki. Cuminsa papia cu e yiunan, ariba e parti akinan. Pakico? Pasobra cu e ta un fase, cu ora e mayor haya sa cu e yiu ta 7 luna na estado, e ta un shock hopi grandi pa mayornan.

Mayornan mester pone hopi atencion, vooral ariba e yiu muhe, pa e mestruatie cyclus. Si esey no ta tuma luga, no necesariamente no kiermen un embaraso. Pero tuma nota di esey, y wak kico ta pasando cun’e. Tin ora e pregunta ta bin, si e muchanan sa cu nan ta na estado.

E storia cu mas ta bin padilanti, ta cu e muchanan ta bisa e mayornan cu nan tin hopi dolor den bariga. Pero mayornan tambe mester por ripara cu e yiu su bariga ta grandi. Muchanan ta bin cu storia cu nan tin problema cu constipatie, pero ora di hibanan dokter, ta bin resulta cu nan ta na estado. Esaki ta un shock hopi grandi pa mayornan.

Si e ta un embaraso no controla, no tin idea di con e desaroyo di e baby ta den e bariga, e remedinan cu e mama mester haya ora cu e ta na estado. Esakinan ta partinan cu e mucha no sa ora cu e tin 13 aña. Tin ora di miedo, nan ta keda keto. Y nan ta e lunanan bay.

Esey ta e parti cu Wit Gele Kruis a señala cu toch ta un punto di atencion. Y tambe e parti cu a ripara cu hopi mucha ta uza e ‘morning afterpil’. Esey ta casonan cu ta bin regularmente dilanti. Y esey toch importante cu muchanan mester tin conocemento, kico esaki, kico e morning after pil ta. Of ta tene relacion den siman, y ta core uz’e pa no sali na estado, segun Sra. Monique Labad- Giel di Wit Gele Kruis.

