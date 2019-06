ARTISTAR lo presenta un festival dedica na nos tatanan

Fundacion ARTISTAR e aña aki ta presenta tres festival. Sra. Berta Wolff, presidente di ARTISTAR ta elabora ariba e tres festivalnan aki.

E prome ta 15 di juni, ta unda a presenta un festival al estilo concierto como homenahe na nos tatanan. Ta importante pa duna nos tatanan un bunita regalo, y e ta encera canto, baile, teatro y musica. E ta algo cu mester wak mas biaha ariba nos escenarionan. Lo tin un total di 30 cantante compaña pa Mariachi Perla Di Aruba y lo tuma luga na China Club na Eagle.

Ta invita e pueblo di Aruba pa uni na ARTISTAR, pa yuda mantene nos folklore, musica y tur loke ta encera cultura. E ta bon pa trece esaki na nos muchanan. Formacion di comunidad ta bay hunto cu arte.

Aruba no tin suficiente musico, esunnan actual ta birando grandi. Aruba mester produci musico, y aki poco tempo no tin folklore tampoco.

Hobennan di awendia no ta mucho cu nos mesun musica, nan ta prefera musica di afo. Esaki sigur mag, pero inculca un poco di nos musica tambe den nos hobennan.

Mayornan ta responsabel pa duna esaki nan nos muchanan. Pero tambe scolnan, ya cu awo no tin lesnan di musica. Tabata tin FEDEC cu a wordo para abruptamente, y nada a sigui esaki.

Pero mas gruponan, mas musiconan, tuma esaki na serio. Ainda e grandinan ta trece e ambiente musical folklorico. Pero no por mucho mas. Tur ta birando grandi.

E empuhe pa esaki ta bin di parti di ARTISTAR.

Mester wak e seriedad pa mantene nos cultura. Nos muchanan ta sigui den otro direccion cu no ta di nos, Aruba lo perde su cultura.

No tin mucho interes di parti di nos comunidad, pa loke ta di nos. Esaki ta causa cu poco poco nos por perde nos identidad, loke ta di nos.

Pero p’esey a bin cu e actividad aki na China Club na Noord. E musica ta bay ta tremendo den man di Mariachi Perla di Aruba.

Carchinan ta obtenibel pa unicamente 25 florin. E fondo recauda lo wordo bon uza pa nos muchanan, nos hobennan.

Comments

comments