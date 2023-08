Cu hopi placer, nos por scucha na radionnan local algun produccion nobo ultimo simannan. Apesar cu ta un era moderno, cu tur cos ta online, locutornan di radio ta gradici nos artistanan local, p’e confiansa keto bay mandando y promocionando nan canticanan nobo pa y via nan.

SASHAH FIGUEROA

Sashah ya caba tin mas cu 45 aña den farandula di Aruba y atrobe den 2023 ta score un hit nobo titula “KI BO TA KERE”. Un dushi cancion bailabel cu melodia y letra campeon spiertando e cabayero cu su pareha ta pag’e cu e mesun moneda cu e ta uzando. E cancion ta composicion di Chucho Hoek dfm. Areglo y coro ta Nigel Hoek. E ta produci pa SUHCY.

Pronto e lo ta riba tur streaming platforms. Pa mira Sashah live, por busca informacion riba su social media p’e lugarnan di su presentacion como solista of cu su ruman Angelo Figueroa y su Four Piece band. Tambe nan ta toca na tur fiesta local.

BULERIA

Despues di un radio tour exitoso siman pasa, BULERIA, celebrando 9 aña, atrobe ta score lansando 4 cantica nobo basa riba hechonan di bida real. E canticanan ta: “idioot” (Maryann), “no core” (Buddylove), “I love my single life” (Francois) y “Red Flags” (Rocco Flava). E cancionnan ta varia entre musico- y productornan campeon Dwight Leoneta, Rygel Isabella y Quincy Comenencia.

Pabien na Buleria cu 4 produccion campeon interpreta magistralmente.

JOHN FRANCIS JACOBS

Treciendo un cancion dushi p’e oido, e cantante y productor Arubano aki a dal duro cu su salsa titula “Ya no mas”. E cantica ta tocante e cabayero namora cu no por warda mas pa casa cu su amor. “Ya no mas” ta componi, aregla y interpreta pa John Francis y riba Bass ta Kevin D’Abreu. Pabien n’e artista Arubano aki cu e dushi salsa aki cu ta zona bon na Aruba.

ELEVATE TRIO

Chris Kross, Susjaira Kerpens y Denzil Tromp ta forma ELEVATE TRIO. E tres artistanan aki a duna realse grandi n’e cantica y musica tipico Arubano di “CHANITA” hincand’e den un bachi nobo y moderno sin perde e tipico di dje. Elevate Trio ta gradici Vivian Lampe y Antonieta Ras Booi pa permiti nan grab’e. E letra di “CHANITA” ta di Hubert Lio Booi y e musica ta di Padu Lampe y Rufo Wever. Tambe nan ta gradici The Box p’e locacion p’e clip bunita y cu un esfera trankil. Hopi pabien ELEVATE TRIO cu e creacion unico y bunita aki.

PABIEN

Tur cu kier sostene nan, por pidi nan cantica na radio of pidi Dj-nan pa toca nan. Nos, di Magic 96.5 fm, ta felicita Sashah, John Francis, Maryann, Rocco, BuddyLove, Ray Francois, Buleria completo, Chris, Susjaira y Denzil cu e tremendo produccionnan, cu ta regalo pa horea di tur fanaticada. Na cada un nos ta bisa cu cada aña boso bos y compañamento ta bira mas y mas campeon.

Skirbi pa Addonsito Croes