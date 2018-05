Artistanan representa door di Socan lo haya nan derecho via acuerdo cu Buma

Abogado mr. David Kock cu ta representa e grupo DUCAPRO y SOCAN, cual tabata e grupo cu a cuminsa cu e asunto mas tempran den aña pa cobra pa royalties, a duna un reaccion breve ariba e asunto di pago di royalties.

Segun Kock, e asunto awor ta cambia unda cu enbes di SOCAN, ta Buma lo paga. “Y e artistanan representa door di Socan, lo haya nan derecho via nan acuerdo cu Buma. Cu esaki e cobro di royalties tambe ta wordo concretisa. Algo cu e radionan a bisa cu lo no tabata posibel” ta loke mr. Kock a bisa den un reaccion breve.

E la keda breve mirando cu e no a mira e acuerdo cu Buma ainda. Pero segun Kock, e asunto ta cu awor por lo menos e radionan lo paga pa toca muziek di e artistanan.

