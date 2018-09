Artistanan di maquiyahe y peinado buscando e look pa ArtFashion 2018

Mas di 70 modelo a participa na e prome casting na unda oficialmente a lansa ArtFashion 2018. Den un busca strategico a uni modelo na e diseñador nan y asina hunto a busca e miho look cu ta cuadra cu e expression di SPEAK UP di cada diseñador .

E idea tras di SPEAK UP a surgi después di e suicidio di e diseñador Kate Spade. Den e mundo di Fashion y Design e perdida aki tabata uno grandi y a hiba nos bek den tempo na e asesinato di Gianni Versace. No por keda sin menciona e movecion di muhenan tur parti di mundo cu ta SPEAK UP den e WE Movement.

Asina a aserca primeramente Natalia Perez y Joanette Vrutaal cu e idea y di inmediato e compania a bai di acuerdo pa duna un “homenahe” na Kate Spade.

Buscando pa crea un concepto unico, diferente y nunca visto, y siguiendo di cerca e WOW Movement di Aruba a busca Queen Ann Bergen, como e persona ideal pa trese e combinación aki padilanti.

Queeny a acepta e reto y hunto cu Zilha Wever-Bruin y Aishly Tromp ta manehando un gran cantidad di ideanan combinando e obranan di esunnan cu tin experiencia hunto cu esunnan cu ta iniciando y merece e empuhe pa lo sensacional di nan obra.

No solamente e diseñador ta yega na subi e tarima, sino e artista y su obranan di artesanía, otro cu cuadronan, pintura riba panja y mucho mas. Obranan di Teatro treci dor di e modelonan y personahenan cu ta fungi den e arte expresivo, ta loke abo cu lo ta presente, lo presencia.

Marca nan renombra di Moda, Diseñador nan y artistanan cu a duna e confianza na e plataforma aki ta trahando duro tras di cortina pa trese algo cu lo “Take your breath away”.

SPEAK UP LO TA:

ALDO & Lislaine Bermudez | Body Shaming

Hendrik Schouten | Self-awareness

Francis Sling | Distracted Driving

Elle Juelz | Women Empowerment

Osyth Henriquez | Ocean Awareness

Maria Gonzalez | Human Rights

Kate Spade | Mental Health Awareness

Gigliola Gomez | Domestic Violence

Zhuzhed by Ali | Body Shaming

Gloria | Sustainability

Elisa Lejuez & Mersea | Climate Change

Loretti Design | Confidence Awareness

Solo by Ronchi | Discrimination

Durante un anochi ameno, Divi Divi Resorts Aruba a percura pa un anochi bao di streanan, na unda e oportunidad a wordo brinda pa e artista sinja conoce algún di e modelonan y algun visagistanan cu tabata presente SFX, Ketsia, Adeline, Glam Beauty, Desiree, Dylinn.

Den un intercambio cu e turistanan, e modelonan hunto cu nan make-upartist y diseñador por a sinti un poco e feeling di SPEAK UP. Un gradicimento di curazon ta bay na tur cu a participa y na e staff y personal di Divi Divi Resort Aruba cu un biaha mas ta braza e proyectonan di Aruba Art Fair. ARTFASHION lo ta den e caynanan di San Nicolas Diahuebs 4 di October 4, 2018 pa 7’or di anochi.

Carchinan ta obtenible na Lindy’s Lifestyle Boutique, Aldo, Kate Spade, Dshop, Off the Hanger, Trash by Ronchi, Curly Girly, Legit Sneakers y tambe na oficina di ArtisA na San Nicolas.

Esaki ta un idea nobo, un movecion nobo cu abo por forma parti di dje. Na unda tur loke pasa rond di nos por wordo papia, discuti y den e caso aki presencia den obranan di Arte, durante ArtFashion 2018. NO PERDE!

