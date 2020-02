Artista local Natusha Croes a gradua, Masters of Arts in Performance Making

Artista local a gradua cu un Masters of Arts in Performance Making na Goldsmiths University of London, Inglatera. Durante e ultimo aña artista local Natusha Croes a sa di profundisa su mes den e’ expresion artistico cual ta cai den kader di arte bibo y performativo. Un expression cu ta duna paso na un estado di reflexion riba tur e aspecto nan performativo cu ta biba den nos sociedad te cu espacionan di expresion performativo manera teatro y museo. Cu aporte di Cultuur Fonds & Hendrik Mullerfonds (NL) e artista a ricibi un beca pa por a studia un aña na London, Inglatera. Natusha lo ta di vuelta na Aruba pa asina por comparti cu e sector di enseñansa como tambe publico en general e differente beneficionan personal como tambe spiritual cu ta forma parti di un formacion artistico. Entre otro, un estado di auto-reflection y un practica integro cual ta cuestiona differente aspecto nan di sociedad, pa asina ta mas critico riba e balornan intrinsico cu ta influencia nos den tur contexto y asina tin un bista riba su significado pa nos desarollo personal como tambe spiritual. Asina nos por ta riba ruta pa discubri e ser authentico cu ta biba den cada un di nos. Esaki ta un di e hopi beneficionan pa por sigui progresa riba nivel personal como tambe profesional cu un formacion artistico ta brinda nos. Asina manteniendo un forma integro di mira un practica creativo como un forma pa sigi nutri nos potencial sin importa ki profession, edad, of genero.

