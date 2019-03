Artista kier ta unico na mundo y ta corta mita di su orea

AUSTRALIA – Chai Maibert ta e nomber di e artista Australiano cu su obra ta consisti den haci cambionan extremo ariba su curpa. Su ultimo trabao a lanta bastante stof ariba rednan social ya cu e homber a dicidi di saca parti central di su horea, kedando cu’n aspecto bastante particular.

Segun e medio Ingles, Dialy Mail, Maibert na januari ultimo a biaha pa Suecia, cu e meta di wordo someti na e intervencion straño aki, cual tabata tin un caracter netamente estetico.

E cirugia a consisti di kita e zona di su conchi di horea, pa cual el a keda cu’n buraco di e tamaño di un duim.

Segun Maibert mes, e modificacion corporal aki ta no ta pone cu e ta perde su oido, es mas, e propio artista a bisa di ta scucha miho ora cu’n hende ta papia cun’e, di patras.

“Mi no mester di pone man tras di mi horea mas pa scucha miho, ademas mi ta sinti cu mi por scucha e zonidonan for di diferente direccion. Mi no ta bay keda sordo”, el a indica.

No obstante, e hecho aki di e hoben a wordo rechasa pa algun usuario cu a cometa cu e potretnan publica door di Maibert ariba rednan social.

Algun dokternan di KNO a indica ademas cu e conchi di horea ta e parti di e oido cu ta recoge e zonido cu despues lo biaha a traves di e canal auditivo te na e tambu di horea.

Nan a agrega cu e forma di e seccion ta clave pa e persona logra identifica for di unda e zonidonan ta bin. Capacidad cu Maibert lo no tin mas.

