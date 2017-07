Artista Esmeralda for di Aruba, ilustra den revista Canades

Recientemente e artista Esmeralda a wordo entrevista pa e revista Canades Melange Travel & Lifestyle, den su edicion di Juli.

Durante e entrevista aki, su amor pa su famia,a migo, musica y e amor cu e tin pa Caribe, en particular Aruba y Tortola, a wordo centralisa.

Un porcion grandi di e entrevista tabata riba e cultura musical, e cushina y experiencia di e bida di isla na Aruba.

Esmeralda a splica cu tabata un honor pa tin un prestigioso revista internacional mustrando interes den su musica, y a aprecia hopi e extension di e articulo.

Den e 8 paginanan di e entrevista, el a splica unda el a haya e drive y e “roots” ya cu esaki a cuminsa for di un edad hoben. Esmeralda actualmente ta na Europa pa promove su cancion nobo cu el a graba cu e artista mundialmente renombra Pressure Busspipe, como tambe e cancion nobo “You are my heartbeat”, hunto cu Valentino King.

E banda di Reggae “Kawura Roots Band”, den cual e ta presenta localmente, ta preparando pa nan propio concierto y ta orguyoso cu Esmeralda a promociona e banda den exterior tambe cu e articulo aki.

Esmeralda, fuera di e amor pa musica, ta representando Aruba unda cu e bay.

Esaki ta e link directo na e articulo bit.ly/EsmeraldaSchotman

Website di e revista ta www.readmelange.com/