E parlamentario di Partido di Pueblo Arubano (AVP) a hay’e ta atende cu peticion di varios medio y ciudadano pa un reaccion riba e declaracion haci recientemente door di Prome Minister Evelyn Wever-Croes rond di e scandal di e helicopter na servicio di Cuerpo Policial Aruba. Dowers ta di opinion cu atrobe e minister president ta purba di tira santo de wowo di pueblo papiando cos cu no ta cuadra y puntando dede riba gobiernonan anterior basa riba puro mentira. P’esey mes diamars mainta el a reta Premier Wever-Croes pa debati y compara resultado di tempo cu e tabata minister di husticia y awo.

Para dilanti di e hangar di base di Cuerpo di Bombero na aeropuerto, e parlamentario a expresa di tabata sorprendi pa scucha su nomber den boca di e prome minister pa loke ta tangana cu gobierno ta aden aworaki. Di otro banda, Dowers ta compronde cu Gabinete Wever-Croes I y II no tin logro propio pa gaba su mes ta aden. Esaki ta pone cu, te hasta e acuerdo cu un traficado di droga cu a entrega su mes na DEA, nan lo sali y bisa di ta masha orguyoso di dje.

No por gaba cu e deal di Eagle LNG pasobra esey ta un macutu cu ainda tin pa wak cuanto puyito lo sali fo’i dje y cuanto e lo costa pueblo. Esun di Citgo si tur hende sa cu Aruba a perde di ricibi 300 miyon florin, ademas di core riesgo cu lo mester saca mas, a pesar cu un hende yega na partido si a gana bon pida cen cu e acuerdo aki. P’esey tambe ta facil, segun Dowers, pa compronde e ansha di morto cu tabatin e tempo aya pa firma e deal aki di helicopter.

E tempo ey, hopi hende a reclama y bisa cu nan no a haya un oportunidad husto pa presenta un oferta pasobra for di prome instante gobierno a bisa caba ta ken lo haya e contracto. E amor grandi ey a keda demostra e siman aki atrobe den e rapidez cu ministernan a sali publicamente na defensa di e compania. Cualkier otro organisacion cu a cera un deal cu hende meti den droga, por lo menos lo a warda un par di dia di investigacion prome pa wak kico ta kico y no djis bisa cu e helicopter mester sigui keda bula.

Wever-Croes ta acusa Dowers di para tur asunto di helicopter ora el a asumi e responsabilidad e cartera di husticia. Sinembargo, Dowers a topa cu un contracto andando y ora cu esey a caba, e compania tabata pretende di haya un extension sin destaho publico, pasobra esey ta e manera con e gobierno anterior di MEP a hacie. Como cu tabatin 1 miyon florin presupuesta pa helicopter y no a haya un oferta bou di 1.2 miyon florin, Dowers a opta pa hinca e recursonan directamente den Cuerpo Policial Aruba, loke a resulta den un avance considerabel di nan operacion.

Dowers: “Evelyn Wever-Croes ta gaña un bes mas cu ta e helicopter a soluciona criminalidad na Aruba. Loke ta soluciona crimen ta polis. Mi a bin haya un KPA demoralisa loke ta pasando aworaki atrobe. Mi a pone mas cu 100 polis na trabou cu ta trahando ainda y ta nan ta combati y preveni crimen, no helicopter. Fuera di esey a aumenta castigo pa atraco y posesion di arma; esey ta loke ta reduci y preveni crimen, no un helicopter cu ta costa 10 miyon florin di pueblo; 10 miyon florin tira afo.”

Na su opinion, mando policial a haci masha bon di bisa cu tanten no tin claridad, e helicopter no ta bula. Minister Tjon, na luga di para tras di integridad di su cuerpo policial, a defende e compania stranhero cu storia pasobra ningun compania serio ta manda un marketing manager pa firma un contract di 10 miyon florin.

“Fiesta di narcotraficante tin riba e isla aki. Evelyn Wever-Croes y Andin Bikker a corta nanishi pa daña cara di Cuerpo Poicial y di Aruba,” el a expresa retando e prome minister pa trece e cifra cu ta mustra cu di dia cu e helicopter ta bula, crimen a baha. “Cualkier dia nos por debati riba kico boso a laga, kico nos a haci. Bin cu lista y bisa cua crimen e helicopter aki a soluciona y mi ta bin cu lista di cua polis a soluciona cua crimen y si ta abo a nombr’e of ta ami a nombra nan” asina e parlamentario di oposicion a finalisa bisando.