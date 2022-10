No tabata algo straño, segun Parlamentario Arthur Dowers di fraccion di AVP, cu Prome Minister Evelyn, ta gaña dilanti Dios, ya cu el a haci esaki caba den porta di Misa na Paradera, ora cu el a sigura mama di director di WEB, cu su yiu lo no wordo retira como director.

“Evelyn a drenta porta di Misa, atende e Santo Sacrificio di Misa pa despues bay su cas y algun dia despues firma retiro di e director, mustrando su berdadero caracter falso cu e tin.

Diabierna mainta pueblo por a bolbe scucha e mesun Evelyn aki, despues cu su gobierno no a ricibi un aanwijzing, a dicidi di yama Dios danki cu su gobierno no a haya aanwijzing, como si fuera e logro aki ta pa motibo di su meritonan, cual ta net al reves.

E lider di MEP ta asina perdi den su mes bisando cu henter Aruba mester ta celebrando, pasobra si e aanwijzing a bin, lo e no a bin riba Evelyn of Xiomara pero riba cada ciudadano, specialmente esunnan mas vulnerabel.

Ta for di 2018 Prome Minister Wever Croes a bin ta castigando tur ciudadano, sin tene na consideracion esunnan mas vulnerabel, cu aumento di accijns riba gasolin, aumento di BBO, aumento di gasolin, aumento di awa y coriente, kitamento di remedi for di pueblo y ta ki dia Evelyn a tene consideracion cu esunnan mas vulnerabel.

Su gobierno a caba di aumenta BBO cu pueblo lo cuminsa paga dia prome di Januari 2023, el a keda sin paga e werksternan, a dicidi cu no ta bin cu otro klas di polis pero awor ta mustra riba RMR cu lo a perhudica esunnan mas vulnerabel den comunidad, mientras cu su gobierno, nunca a atende cu pueblo di Aruba.

Awor ta bolbe menciona nomber di Dios, gradiciendo nos Ser Supremo cu e aanwijzing no a bin caminda sin aanwijzing mes, pueblo a perde miyones dor di cantidad di medida di su gobierno y awor CAft ta bolbe mustra cu pa dia prome di Januari di 2024, BTW tin cu bira realidad.

Tambe CAft a mustra cu gobierno tin cu introduci e “eigenbijdrage” den cuido medico pa asina reduci e gastonan den cuido medico mientras cu ainda tin varios medida cu tin cu wordo introduci pero pa pretende di hunga awor como si fuera no ta su gobierno ta perhudicando pueblo di Aruba, ta algo di mas y ta bolbe pretende di sconde tras di Dios, sabiendo cu e ta un pecado grandi, gañando pueblo for di 2018 cu el a bira Prome Minister y nunca su dos gobiernonan a cumpli cu promesanan haci na pueblo,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.