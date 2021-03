Arthur Dowers: “Mi ta conseha bo Vrolijk pa cumpra duikbril y fleppers di awo”

“Na september pueblo lo dicidi ken ta baha na awa y mi ta conseha Parlamentario Edgar Vrolijk, pa cuminsa cumpra su duikbril y fleppers.

Normalmente mi persona, Arthur Dowers, no sa reacciona riba tipo di personanan cu nan unico meta ta purba ‘bully’ hende y pa colmo sin ningun argumento.

Sinembargo como cu awe tin un persona cu pa falta atencion, lo mi haci un excepcion y esaki ta un replica riba un politico cu ta gusta teima pa e haña atencion, kende gusta show pero nunca ta para pa principio pasobra e tin miedo di bay para den klas bek.

Na Edgar Vrolijk mi kier pa bo sa, cu hopi tabata kier pa mi baha na awa pero ta pueblo ta dicidi esey, no abo ta dicidi, mas bien bo a ekiboca paso esun cu tin cu baha na awa, ta abo cu desde bo a drenta parlamento, unico cos cu bo a haci ta ripiti loke cu nan duna bo riba papel pa bo papia den Parlamento y grita manera un ‘kip zonder kop.’

Cu bo ta frustra y rabia pasobra mi a forsa bo baha bo salario cu 25 %, mi por bisa bo ‘get over it’ pasobra tanten cu abo y bo gobierno ta kita placa di e ambtenaar pa boso sigui nombra ‘friends and family,’ bo salario lo keda corta.

Mi kier pa Edgar sa cu ami ta un politico cu a traha 4 aña den Parlamento y riba propio forsa a crece y dos bes, 4 aña mi a traha como Minister di Husticia y Educacion, e prome 4 añanan.

Mi ta duda cu abo Vrolijk, lo por yega asina leu den bo carera como politico y un conseho na bo persona, purba di yega caminda ami a yega.

Si bo kier hunga tof, bo mester a bisa esun cu a acusa bo di patronahe politico y nepotismo den Parlamento, pa baha na awa.

Esun cu acusa bo cu ta nan a fix cos pa bo ruman den Gobierno pa e por a bira hefe di enseñansa pa empleo.

Di con bo no a para pa honor di bo ruman y bisa e politico ey baha na awa, acaso bo tabata tin miedo di baha na awa cune?

Mi ta reta Vrolijk purba bay den mi votadonan y bisa nan pa core cu mi y wak kico e lo haya como contesta.

Ora bo ta un politico, bo tin di demostra cu hechonan, no cu gritamento y scirbi cos for di sla den medionan di prensa, pa impresiona bo lider di partido y esunnan cu ta traha e lista di bo partido.

Wanta na saya di ex politiconan corupto pa sinta den Parlamento no lo yuda bo y corda cu mesun midimento cu bo pone pa mi, abo lo wordo midi cune.

Djis wak pa luna di september venidero bo tin bo zwemvest pero atrobe si sigui e tradicion di bo partido, abo tambe por haya un nombracion sin sentido na cualkier departamento di gobierno, algo cu nunca bo tabatin curashi pa cuestiona.”

