Arthur Dowers: Gobierno ta bay basha asfalt cu fondo publico di DOW pa gana voto di su hendenan

Gabinete Wever Croes ta bibando su ultimo lunanan den gobernacion di e pais pero asina mes ayera durante reunion di Parlamento pa papia riba e Landenpakket y cuanto medida ta na caminda, pueblo por a constata cu sinceridad no ta un palabra cu e gobierno aki conoce.

Parlamentario pa fraccion di AVP ta mustra cu un biaha mas por a constata cu gobernantenan a papia di tur cos, menos di su propio fracaso y falta total di pone e hende central den loke nan mes a priminti pueblo di haci.

“Ta un berguensa cu den Parlamento, na un ocasion cu ministernan por a mustra nan respet pa pueblo y bisa realmente e desaster cu nan a hinca e pais aden, ta prefera di trata di impresiona cu loke nan ta haciendo.

Prome Minister a mustra un curashi increibel pa informa Parlamento cu su gobierno ta trahando riba varios proyecto, entre cual un plan grandi pa centro di ciudad pero ningun momento a duna detaye riba e supuesto proyectonan aki.

Evelyn dado momento a cuestiona e sector sindical caminda e ta kere cu aki tin algun cu kier crea conflicto y a mustra cu na luga cu algun sindicato para hunto cu gobierno den e situacion dificil cu e pais ta pasando aden, ta trata di crea conflicto.

Gabinete Wever Croes ta bon na altura cu ta aña di eleccion, caminda nan ta sigui haci promesanan cu proyectonan cu gobierno tin pa ehecuta y cu lo no mira nan ehecucion por lo pronto pero kier gaña pueblo pa trata di kita atencion riba e problemanan serio cu su gobierno a crea.

Loke a resalta den e payasada ayera den Parlamento, ta e hecho cu tur Minister ta trata di sconde nan mal maneho tras di e pandemia cu e pais ta confrontando cune, lubidando cu algun di e decisionnan cu Hulanda ta exigi pa wordo ehecuta, ta cosnan cu ta data for di 2018 ora cu Prome Minister Evelyn y Minister Xiomara a acorda cu Hulanda.

Prome cu e pandemia cu a yega na luna di maart di 2020, ya caba Aruba tabata den problema pa maneho di un gobierno cu no tabatin vision y nunca a traha pa sirbi interes di e pueblo pero si a atende cu interes di nan famia, amigo y sponsornan.

Evelyn a papia di e cantidad di hende cu ainda tin peticion pa haya un tereno cu no a wordo atendi, mencionando cu tanto ex ministernan Otmar Oduber y Marisol Lopez Tromp a logra di reduci e cantidad di hendenan cu awor ta para na algo mas cu mil peticion.

E Prome Minister a mustra cu e ta trahando duro pa atende cu e dunamento di tereno, sin menciona cu tin hendenan cerca di su gobierno cu si ta wordo atendi prome cu tur otro hende.

Loke Evelyn a lubida di menciona den e reunion aki, ta cu ya caba a ordena DOW pa cuminsa asfalta caminda den barionan caminda votadonan di MEP ta residencia y no solamente e ministernan a entrega un lista di careteranan cu DOW tin cu asfalta prome cu eleccion pero miembronan di e fraccion di MEP tambe a traha un lista asina pa asfalta caminda di nan votadonan.

Tur esaki cu lo costa placa for di presupuesto di DOW pero Prome Minister ta cuestiona trahadonan publico cu ta keha cu nan tin cu sacrifica pa yuda esunnan cu a perde trabou den e sector priva y tin cu wordo yuda.

E placa aki tambe por wordo usa pa yuda esunnan den necesidad pero gabinete Wever Croes ta usa fondo publico pa haci campaña politico pa gana sosten den e eleccion cu lo tuma luga.

Minister Xiomara Maduro tambe a cuestiona e posicion tuma pa algun sindicato, bisando cu “no ta tempo pa haci politica” pero el a lubida cu na luna di November, ta su Prome Minister, lider di MEP a declara na medionan di comunicacion, cu campaña politico di MEP a start y awor Xiomara tin curashi di bin pidi sindicatonan pa no hunga politica cu e situacion cu tin.

Ningun pero ningun speransa pueblo por a scucha di loke gabinete Wever Croes lo bay haci, simplemente papia di loke Hulanda kier, loke Hulanda ta demanda lubidando por completo cu ta nan no a busca otro alternativanan pa yuda un pueblo cu nan mes ta bisa ta den un situacion hopi precario,” Parlamentario Arthur Dowersa declara.

Comments

comments