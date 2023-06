E politico y parlamentario di oposicion a baha fuerte den direccion di Minister President y Minister di Finansa di Gabinete Wever-Croes I y II basa riba e argumentonan, cu den su opinion, ta fofo pa purba hustifica e introduccion di mas medida riba e saco di pueblo. Dowers a bisa Ministernan Wever-Croes y Maduro: “Si abo no sa goberna, si bo no sa ki bo ta bezig, ta miho bo hala un banda, laga AVP bin y haci bo trabou pa bo, paso bo no sa ki bo ta haciendo.”

Dowers ta haya cu ta tristo pa mira un señora cu a priminti pueblo cu e ta bay baha gasto, ta core den un auto di 150 mil florin y tur otro miembro di e gabinete cu ta biaha constantemente. Si Gabinete Wever-Croes di berdad kier baha gasto, por a baha hopi eynan caba.

Sinembargo ta kere cu ora Covid a dal, gobierno a drenta den un modo di panico, no a scucha di ningun hende, a bay Hulanda entrega autonomia di e pais aki a cambio di placa bruto y a malgasta e placa ey. Awo ta cobrando e pueblo miyones y miyones di florin cu a reparti pa haci campaña cu ne.

Un ehempel di esey, segun Dowers ta e programa di FASE cu mas bien tabata un fraude. Ta mayoria di coalicion den Parlamento a aproba ley despues pa cubri nan fout. Despues di a parti placa pa haci campaña, awe ta buta medida y e unico excuus cu MEP tin pa bin cu BBO na frontera y caba di horca e pueblo, ta cu AVP tabata den gobierno 6 aña pasa. Ningun hende ta kere e storia aki mas, segun Dowers a duna di conoce diamars mainta pafo di edificio di Parlamento.

“Dia cu bo a bin den gobierno, bo a priminti cu bo no ta bin ningun medida, pero prome cos cu bo a haci ta dal pueblo cu medida. Nos ta corda cu bo a aumenta e debe di Aruba y Hulanda a permiti bo hacie tambe. Bo a bay fia placa gañando e pueblo cu tin un deficit grandi. Despues a resulta cu te hasta a fia placa di mas,” asina Dowers a declara.

Su conclusion ta cu Wever-Croes y Maduro ta haragan pa placa y adicto na medida. Awo nan mester suta pueblo pasobra a fia placa brutalmente fo’i Hulanda y no a cumpli cu e palabracion di bin cu un reforma fiscal. P’esey ta tristo pa mira cu ta bay na frontera pa cobra un BBO cu ta un Belasting Op Bedrijfsomzetten caminda tur hende sa cu na frontera no tin ningun bedrijfsomzet; loke tin ta importacion.

Dowers ta kere cu ta pone impuesto riba e homber chikito y e homber grandi cu, na su luga, tambe ta bay pas’e bek pa e homber chikito. Di e forma aki ta djis aumentando gasto pa comerciante y pa pueblo. Gobierno ta e unico cu ta bay gana, pasobra comerciante lo sigui traha su placa pa biba y ta e pueblo lo sigui hoga den e cantidad di medida.