For di eleccion na 2021, partido AVP a inicia cu e proceso di reorganisacion di e partido pero asina mes ainda tin contrincantenan cu ta asina preocupa cu desaroyonan den AVP, te cu nan ta lubida di atende pobresa grandi den pueblo.

Parlamentario Arthur Dowers ta mustra cu tin parlamentarionan di fraccion di MEP, cu a wordo prohibi pa gabinete Wever Croes pa papia riba pobresa den pueblo, papia riba necesidadnan di hendenan cu a wordo asota pa un inflacion ocasiona pa cantidad di medida cu e gobierno cu nan ta sostene a castiga pueblo cu’ne.

“ Ta algo cu pueblo tambe por a scucha, por ehempel un parlamentario Shailini Tromp Lee, kende apenas tres dia cu fraccion di AVP a yama gobierno pa papia riba pobresa, ta bin dilanti pa mustra su preocupacion cu den seno di AVP ta masha keto.

El a sinta den e reunion publico caminda nos fraccion a pidi gobierno pa mustra pueblo kico lo bay haci cu e pobresa creciente pero nan a haci loke gobierno a bisa nan pa haci, di bin cu storianan politico bieu pa asina sconde e maneho di abuso cu gobierno di MEP ta hibando.

Asuntonan interno di AVP tabata preocupacion di varios parlamentario di MEP mientras cu den seno di partido MEP, ainda nan no a atende cu e caso di Guilfred Besaril contra kende ainda Prome Minister no a entrega keho penal pa persigui e ex minister plenipotenciario pa gastamento di fondonan di pueblo pa interesnan personal y priva,” Parlamentario Arthur Dowers a mustra