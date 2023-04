Miembro di fraccion di AVP, Arthur Dowers ta papia no solamente di un dia historico ayera diamars pa pais Aruba pero tambe un dia tristo, ya cu awe oficial mente Prome Minister Evealyn Weaver Croes, ta forma pa bay di acuerdo cu e ‘Coho’ nobo, esta e “Onderlinge Regeling.”

E ta tristo ya cu na momento cu e lider di MEP vota pa oficialisa e acuerdo aki, e ta firmando pa practicamente kita autonomia di e pais, autonomia di Parlamento.

Mientras cu pa algun tempo caba tin un cantidad di funcionarionan publico trahando den diferente departartamento di gobierno, awe e asunto aki ta bira algo oficial caminda practicamente Hulanda ta esun cu lo determina kico por pasa, kico por haci y kico no por haci.

“Lo ta bon pa mustra aki cu henter a payasada cu Evelyn a hunga aña pasa caminda hunto cu su marionetanan den Parlamento, a grita y celebra cu a logra di ‘bari’ COHO for di mesa, awe COHO ta bira realidad pero bou di un otro nomber.

For di aña pasa caba cu a dicidi di introduci e cambio di nomber aki, tabata conoci cu e contenido di e acuerdo aki lo no cambia y tur loke Evelyn a palabra y a acepta for di algun anterior bou di e nomber di COHO, lo sigui igual.

Pa colmo ayera e ex secretario di estado pa asuntonan di Reino, Raymond Knops den un entrevista a confirma esaki tambe, algo cu tur hende tabata sa den Reino Hulandes, pero caminda un biaha mas e lider di MEP ta haci loke e ta haci miho cu tur otro hende, esta di gaña su propio pueblo.

No solamente el a tuma pueblo haci pero tambe el a manipula miembronan di e dos fraccionnan cu ta sostene su gobierno, pretendiendo cu el a bari COHO for di mesa y cu supuestamente lo a bin otro palabracionnan pero awe na Den Haag, Evelyn lo firma mesun acuerdo cu el a aproba dos aña atras.

Fuera di entrega di autonomia di pais Aruba awe, for di siman pasa ta papiando e otro medida serio cu pueblo ta ser confronta cune, esta introduccion di BBO na frontera, cu lo bay costa pueblo 40 miyon florin.

Cu e cambio aki ta esunnan cu ta dicidi di cumpra algo on-line pa motibo cu esaki lo ta mas barata, awor ta haya cu nan tin cu pasa mas ainda pa cualkier pedida cu nan haci pa asina spaar placa.

Dos gobierno di lider di MEP, pa casi seis aña caba, ta rancando placa for di cartera di pueblo sin misericordia, creando mas y mas pobresa den un pueblo cu a bay atras den su entrada formalmente,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.