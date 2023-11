Parlamentario pa fraccion di AVP, sr Arthur Dowers ta mustra cu declaracionnan di Minister di Financia Xiomara Maduro na Hulanda relaciona cu e trato di Hulanda pa cu Aruba, no tin nada di haber cu sclavitud di pasado y tampoco moderno.

“ Ta bisto cu e Minister di Financia ta gaña rabia y a basha su gal riba gobierno Hulandes y pueblo Hulabndes, tambe riba Secretario di Estado van Huffelen, entre otro acusando Hulanda di ta trata Aruba manera esclavonan manera den pasado.

Sinembargo e declaracion aki ta otro intento pa sconde tras di e gran fracaso di loke su Prome Minister Evelyn Wever Croes a hinca pais Aruba aden pa loke ta introduccion di Rijkswet di supervision financiero.

Ta eynan e problema grandi ta sinta ya cu pueblo di Aruba awor tin cu paga un interes demasiado halto pa prestamo ricibi durante di pandemia di covid y tur esaki pa motibo cu gabinete Wever Croes II, no kier cumpli cu loke a firma p’e.

Claramente por ripara cu tanto Prome Minister como e Minister di Financia, ta ehecutando un plan pa gana simpatia for di pueblo di Aruba, sabiendo cu loke ta pasando na e momentonan aki, ta un hecho cu e gobierno di MEP y RAIZ a bin a haci for di algun aña caba, esta di palabra algo cu Hulanda, pa despues pone esaki un banda como si fuera nan no sa di algo.

Desde cu Evelyn Wever Croes a bira Prome Minister di pais Aruba, el a bin ta firmando acuerdonan cu Hulanda na tur momento cu e biaha pa Den Haag sin cu e ta wordo acompaña pa un miembro di su gobierno y ta sinta firma tur loke gobierno di Rutte e pone su dilanti pa e firma.

Despues e ta hunga rol di “yo no fui’ pero ta Evelyn ta e arkitecto di e problemanan aki, hungando rol di laba man di tur cos, mientras cu tanto su persona como Xiomara Maduro, ta bon na altura kico nan a haci.

Awor cu Hulanda a bay di acuerdo pa impone un interes di 6.9% riba cu Aruba a ricibi pa e situacion di pandemia, awor kier hunga rol di victima acusando Hulanda y van Huffelen di un trato inhusto y hasta colonial.

Ta bon tambe pa mustra cu e acuerdo di refinanciamento di e ‘coronalening’ cu 6.9% di interes, tambe tin firma di Prome Minister Evelyn bou di dje pa despues nan bin hunga rol cu ta Hulanda ta forsando nan gobierno di haci esaki.

E situacion actual di pago di interes halto, no tin nada di haber cu e trato di Hulanda ya cu hasta siman pasa conseho di Minister di Reino a bay di acuerdo pa cambionan presenta den e ley di LAft, cual ley ta e propio gobierno di Evelyn y Xiomara, a trata di manipula pa laga CFT completamente for di e asunto aki, cual ley ainda ta warda den lachi di Evelyn su oficina.

Awor ta mesun ley aki nan mester a bek pa cambia esaki pa tene Hulanda contento pero te ainda Prome Minister no a bin Parlamento pa presenta e cambionan aki pa aprobacion pero den e situacion dificil cu a hinca pais Aruba, no a momento pa sigui sconde berdad pa pueblo,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.