Arthur Dowers AVP: Parlamento por baha Gobierno of si Prome Minister manda carta pa Gobernado

Parlamentario Arthur Dowers ta cuestiona con Presidente di Parlamento, ta inventa weganan politico pa asina defende un maneho di Minister di Enseñansa cu simplemente no por wordo hustifica.

Segun sr Dowers di fraccion di AVP, siman pasa un biaha mas prueba di esaki a bin dilanti ora cu na luga di honra varios peticion di fraccion di AVP pa yama un reunion publico riba e situacion cu tin den enseñansa na e momentonan aki, president Ady Thijssen ta sigui hunga su weganan sin sentido.

“Na varios occasion nos fraccion a yega di haci peticion pa atende cu Minister Rudy Lampe, kende no ta respeta ni decisonnan cu mayoria den parlamento, esta hasta miembronan di e fraccionnan cu ta sostene gobierno, a aproba caminda e tin cu avisa y informa Parlamento prome cu e tuma un of otro decision relaciona cu educacion di nos muchanan.

Presidente di Parlamento ta prefera di yama un ‘bijeenkomst’ den cual reunion solamente por sinta scucha e minister aki, sigui bin dilanti y gaña tur hende riba e maneho cu e ta hibando, como sifuera cu tur cos ta ok den e sector di enseñansa.

No solamente esey pero Presidente di Parlamento ta brinda Minister Lampe e oportunidad pa bin dilanti y falta respet pa tur maestronan cu ta oponiendo na su decisionnan descabeya, caminda entre otro e ta acusa maestronan di kier baha gobierno.

Un observacion hopi dom di su parti cu ta bolbe cuadra den e mentalidad cu cual e ta manehando henter e sector aki pero cu ta ser tolera y permiti pa e tres fraccionnan cu ta sostene e minister y resto di gobierno.

Minister Lampe supuestamente a bisa cu e tin un plan di maneho pa loke ta fusering di e scolnan pa muchanan special pero ora cu a pidi un punto di ordo pa pidi e mandatario pa entrega e plan akin a Parlamento, Presidente Thijssen ta dicidi cu esaki no por y ta permiti e Minister bin gaña henter Parlamento y maestronan un biaha mas.

Tur parti di mundo tin desaroyonan nobo riba tereno di enseñansa y e posibilidad cu muchanan special lo por atende scolnan regular, ta tumando luga pero mester ta prepara pa esaki den un forma organisa, un forma responsabel y no simplemente hisa pone sin cu tin un plan drechi, un plan efectivo cu despues lo no bay perhudica nos muchanan.

Mi ta lamenta c’un minister cu mester garantisa trankilidad den enseñansa di e pais, ta creando mas y mas problema pa tur hende sin cu e ta wordo coregi pa evita mas disaster cu su maneho ya caba a ocasiona.

Por a ripara cu tin algun miembro di fraccion di MEP cu ta sostene e Minister aki a bin dilanti y bisa cu nan no ta sostene e plan di e Minister pero nan curashi ta limita solamente ora cu tin un ‘bijeenkomst’ ya cu sin nan kita e sosten aki den un reunion publico, e ora si lo por coregi Minister Lampe den bon y den malo pero e tipo di weganan aki, ta un tradicion caba di e tres fraccionnan cu ta sostene gobierno den parlamento.

Na momento cu minister Lampe bin dilanti y acusa maestronan cu nan kier baha gobierno, e ta bolbe purba haci politica barata, ya cu Lampe mester por sa cu ta parlamento so por baha un Minister for di su posicion of baha un gobierno.

Sinembargo ta existi e posibilidad tambe manera ya caba Prome Minister Evelyn Wever Croes a demostra algun luna atras, caminda e ta manda un carta pa Gobernado di Aruba caminda ta mustra cu Conseho di Minister no tin confiansa den e Minister, manera cu el a haci cu Marisol Lopez Tromp, despues pidi un carta similar di e fraccionnan cu ta sostene gobierno den Parlamento y e ora si Miniter Lampe tin cu bay cas.

Algo cu lo no pasa ya cu e ora si gobiero por bay cas, pues ta bon pa Lampe sa cu ta su propio gobierno mes ta dicidi si e ta bay of keda y nada di maestronan pero mustra mas respet pa e profesionalnan aki, cu ta responsabel pa formacion y educion di nos muchanan,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.

Comments

comments