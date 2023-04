Prome Minister Evelyn Wever Croes a celebra na Den Haag recientemente despues cu el a firma acuerdo cu Hulanda pa introduccion oficial di e Landenpakket cu lo tin consecuencianan financiero serio pa henter pueblo di Aruba.

Parlamentario Arthur Dowers di fraccion di AVP ta mustra cu un biaha mas e lider di MEP no tin pueblo di Aruba na prome luga cu no a pasa ningun aña di su gobernacion, cu su gobierno no a dal pueblo cu medida.

“Nos por a mira con contento Evelyn tabata na Den Haag recientemente, caminda entre otro van Huffelen a informa cu lo bay inverti miyones den e sector educacional di nos pais, algo cu ta un necesidad, despues c’un biaha mas un gobierno di MEP a neglisha por completo e sector educacional pa seis aña.

Sinembargo esaki no ta algo nobo, al contrario durante gabinete di Nel Oduber di MEP for di 2001 te cu 2009, a neglisha e sistema di educacion di tal forma, caminda blafon y dak di klasnan tabata cay riba cabes di studiante- y maestronan.

Bañonan cu no tabata traha, portanan di klasnan cu tabata cubri cu plywood ya cu e glasnan a kibra y curanan di scol cu a cay den otro pa falta di mantencion.

Pa tal motibo ora cu scucha van Huffelen papia cu lo bay inverti den enseñansa aki na Aruba, lo ta bon pa menciona di con esaki ta necesario, ya cu gabinete Mike Eman I y II, for di 2009 te cu 2017, a inverti den enseñansa, un suma impresionante di 55 miyon, 555.099 mil florin pa percura pa nos mucha- y hobennan por a haya educacion den un luga digno y relahante.

Mi persona a carga responsabilidad como Minister di Enseñansa for di 2001 te cu 2009 caminda durante di e periodo aki, a inverti un suma casi di 26b miyon florin pa drecha scolnan cu gobierno di MEP a laga bay perdi.

Un total di 8 scol durante di e periodo aki a wordo renoba pa un suma di 22 miyon 725.829 mil, scolnan cu practicamente tabata cayendo den otro mientras cu pa reconstruccion di curanan di scol a inverti un suma di 2 miyon, 185 mil florin mientras cu a inverti e suma di 1 miyon florin pa verf scolnan cu tabata den mal estado y cu pa 8 aña no a mantene esakinan.

For di 2013 te cu 2017, gabinete Mike Eman cu Minister Hooyboer como responsabel pa enseñansa, a sigui inverti den enseñansa caminda 14 proyecto di FDA, a wordo atende pa un suma di 25 miyon, 812.471 mil florin.

Fuera di esakinan tambe a inverti fondonan conoci como “onderwijsfonds” caminda a haya placa for di instancianan Hulandes caminda a yuda 13 scol pa renoba tubo di awa, asfalta tereno di scol, a pone trailer a renoba diferente scol cual a hiba un inversion di 3 miyon 831.799 mil florin pa un total di 29 miyon 644.270 mil florin.

Den ultimo seis aña di gobernacion di otro gobierno di MEP, tampoco a inverti den e sector educacional, al contrario a permiti ex minister Rudy Lampe torno na henter e sistema, creando problemanan innecesario na luga di sigui inverti den progreso educacional di nos mucha y hobennan.

Ta un berguensa mira Prome Minister Evelyn feliz di a firma e Landenpakket, sabiendo cu su dos gobiernonan no a haci nada pa educacion di nos muchanan y solamente a inverti den famia- y amigonan,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.