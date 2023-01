Siman pasa partido AVP pa medio di su Parlamentarionan Arthur Dowers y Mike de Meza, a acudi na Ministerio Publico pa entrega un peticion pa un investigacion di actonan ilegal contra di ex Minister Plenipotenciaro di Aruba na Den Haag, esta sr Guillfred Besaril.

Ministerio Publico rapidamente a reacciona riba e carta di AVP pero den esaki OM a crea un poco confusion segun Parlamentario Dowers, sea cu esaki tabata su intencion of otro cos sin splica kico kier a logra cu e reaccion aki.

“Loke a bira cla pa nos ta cu Evelyn Wever Croes, no a entrega ningun keho contra di Besaril y loke mi por a compronde for den e reaccion di Ministerio Publico, ta cu el a entrega documentonan y den cual e ta pidi pa haci un investigacion riba ‘onregelmatigheden’ na Arubahuis.

Loke nos a tuma nota di dje ta cu Ministerio Publico a saca parti di nos carta entrega siman pas y a interpreta esaki na nan manera caminda den nos carta nos ta informa Ministerio Publico cu Minister Presidente di Aruba, a crea duda cerca nos, si e ta bay duna keho contra di Besaril of no.

Mi ta cita for di e carta, “ de Minister President heeft op 13 Oktober 2022 in de media aangegeven, ‘ainda no sa si Arubahuis lo entrega keho contra Besaril”, pues Evelyn Wever Croes ta bisa cu e no sa si Arubahuis ta bay entrega keho contra di Besaril.

Literalmente el a bisa “tot nu toe weet ik niet of Arubahuis aangifte zal indienen tegen Besaril. Deze opmerkingen bevreemd de ondergekende die immers als MP zelfverantwoordelijk is voor Arubahuis.”

Pues Minister Presidente kende ta esun cu ta responsabel pa Arubahuis, ta bisa cu no ta sigur cu Arubahuis lo entrega loke a pone AVP conclui cu e señora aki ta bira e ta bira pia ya cu ta for di Mei di 2021, el a wordo oficialmente poni na altura y esaki a wordo documenta.

Sinembargo nos ta na altura cu hopi prome cu e fecha aki caba Evelyn tabata na altura di loke tabata pasando y nos a sigui mustra Ministerio Publico cu “terhalve is het thans voor ondergetekende niet duidelijk of het OM daadwerkelijk in kennis is gesteld van voorgenoemde feiten.”

Aki OM ta pretende cu nos ta puntra nan si Evelyn a haci aangifte si of no pero nos a bisa nan cu nos no ta na altura si Ministerio Publico ta na altura di e caso aki caminda nos a bisa: “gezien den conclusie van het onderzoek van de Centraale Accountant Dienst en de bagataliseren van deze bevindingen door Minister President Evelyn Wever Croes, richt ondergetekende zich tot U, met het verzoek om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de handelingen van de gewezen Gevolmachtigde Minister, de heer Guillfred Besaril.

De heer Besaril heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk en wederrechtelijk toe-eigenen en uitgeven van middelen van het land Aruba,” Parlamentario Arthur Dowers a trece dilanti.

El a sigui mustra tambe cu por mira bon cla cu su persona hunto cu colega Parlamentario de Meza, a dirigi nan mes na Ministerio Publico cu e peticion pa cuminsa un investigacion contra di Besaril.

No por compronde e forma di procede di Ministerio Publico den e caso aki, caminda por a mira un pamfleta politico riba un website di MEP cu kier crea impresion cu AVP a bay OM pa puntra si Evelyn a entrega keho of no contra di Besaril.

“Sinembargo ta bon cla pa hopi hende cu te awe, a base tambe di e reaccion di Ministerio Publico, cu Evelyn a pidi pa investiga Arubahuis y no a pidi pa investiga Besaril y no a pidi tampoco pa investiga su persona basa riba delitonan cu segun e rapport di CAD, bo por conclui cu el a comete,” Parlamentario Dowers a declara.